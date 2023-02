Buon onomastico Valentino – Valentina oggi 14 febbraio: video e immagini di auguri da inviare via social

Si festeggia oggi, 14 febbraio, San Valentino da Terni, venerato dalla chiesa cattolica, ortodossa ed anglicana e considerato patrono degli innamorati. Il Santo è anche protettore degli epilettici e viene invocato anche contro i dolori del ventre. Fu consacrato vescovo di Terni a soli 21 anni dopo essersi convertito al cristianesimo.

San Valentino vescovo a soli 21 anni

In seguito fu invitato da Claudio II a sospendere le celebrazioni religiose. Valentino si rifiutò e tentò invano di convertire l’imperatore che, invece, di giustiziarlo decise di affidarlo ad una famiglia nobile. Le persecuzioni contro i cristiani ripresero durante l’impero di Aureliano.

S. Valentino decapitato a 97 anni dopo aver celebrato le nozze della moribonda Serapia

Nel frattempo la popolarità di San Valentino da Terni era cresciuta e il vescovo finì presto nel mirino dei romani che lo catturarono e giustiziarono per aver celebrato il matrimonio tra la cristiana Serapia e il pagano Sabino.

La cerimonia avvenne in fretta in quanto la donna era in fin di vita e i due sposi morirono insieme subito dopo la benedizione di Valentino. Quest’ultimo fu arrestato, portato fuori dalla città, per evitare di subire l’insurrezione della popolazione, fustigato e decapitato. Al momento della morte aveva 97 anni.

L’origine del nome

Origine e significato del nome. Valentino è il diminutivo di Valente, che deriva dal latino Valeo che significa forte, valoroso, vigoroso, sano, valente. Secondo altri ricercatori deriverebbe dal termine etrusco ‘vala’, di significato tuttavia ancora incerto.

Buon onomastico Valentino – Valentina, immagini da inoltrare su WhatsApp e social

Auguri di buon onomastico. Oggi 14 febbraio, in occasione della ricorrenza di San Valentino tanti cercheranno di sorprendere i propri cari, gli amici e i colleghi di lavoro con messaggi originali, significativi o divertenti per augurare buon onomastico Valentino, buon onomastico Valentina.

Di seguito alcune immagini, video e gif da inoltrare su WhatsApp e sui social oggi 14 febbraio per gli auguridi buon onomastico.