Buon onomastico Isabella oggi 4 giugno: immagini di auguri da condividere sui social

Si festeggia oggi, 4 giugno, Santa Isabella Maria della Passione. Scarne le informazioni sulla vita della suora clarissa di origini siciliana. Venerata come santa dalla Chiesa cattolica, Isabella era figlia del marchese di Gibellina. Gli storici collocano la data della sua morte nel 1530. La Chiesa venera anche altre Sante e Beate con il nome di Isabella. Nello specifico l’8 luglio viene festeggiata Santa Isabella del Portogallo.

Isabella, la suora clarissa era figlia del marchese di Gibellina

Significato del nome. Isabella è un nome femminile italiano di origine ebraica. Variante di Elisabetta, significa “Dio è pienezza”. Deriva dal fenicio Gezabele.

