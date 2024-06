Preparare la pelle al sole: gli alleati sono nella nostra dispensa

In un periodo in cui l’attenzione alla salute e al benessere personale è sempre più accentuata, come dimostra la spesa degli italiani per il settore beauty, la preparazione della pelle per l’esposizione al sole è diventata un must. Oltre a proteggere dai danni dei raggi UV, prendersi cura della pelle è fondamentale per mantenerla fresca e luminosa.

Molti potrebbero pensare subito ai costosi trattamenti dall’estetista o ai prodotti di bellezza di lusso, ma la verità è che si possono ottenere risultati fantastici anche grazie agli ingredienti presenti in ogni cucina. Sì, proprio loro: ingredienti comuni che si usano tutti i giorni possono trasformarsi in ottimi alleati per creare semplici ricette di skin care naturale.

Ecco di seguito alcuni consigli per portare in casa propria una spa personale e prepara la pelle alle vacanze estive.

Step 1: Esfoliare

L’esfoliazione è fondamentale per rimuovere le cellule morte dalla pelle, rendendola più luminosa e pronta all’esposizione solare. Per un’esfoliazione corretta, si consiglia di effettuare uno scrub una o due volte massimo a settimana per evitare di aggredirla eccessivamente. Inoltre, prima di procedere, è importante considerare il tipo di pelle in questione, poiché ognuna ha le sue esigenze e l’esfoliazione deve rispettarle.

Ad ogni modo, non c’è niente di più semplice che preparare uno scrub naturale in casa. Per la pelle normale o secca, sarà sufficiente mescolare dello zucchero con olio di cocco per un’idratazione extra e passare il composto con movimenti circolari sulla pelle umida di viso e corpo. L’olio di cocco è noto per la sua capacità di penetrare facilmente nella pelle e la sua concentrazione di antiossidanti, alleati nel combattere i radicali liberi e le infiammazioni. Se invece si ha la pelle sensibile, meglio optare per ingredienti come avena e miele per garantire un’azione esfoliante efficace senza irritare o danneggiare la pelle delicata. All’azione meccanica delicata dell’avena, si aggiunge il potere idratante e antibatterico del miele, sostanza pregiata che ha il suo costo, ma bisogna considerare che rispetto ai cari servizi estetici presenta diversi benefici.

Dato che il miele è un prodotto irrinunciabile per la cura della pelle, è possibile sfruttare le opportunità offerte dagli e-commerce per confrontare i prezzi e trovare le migliori marche di miele in offerta direttamente online. Questo permette di scegliere la varietà di miele che offre il miglior rapporto qualità-prezzo, garantendo un prodotto di alta qualità che soddisfa il proprio budget. Preparando uno scrub casalingo con il miele acquistato in offerta, si ha inoltre il vantaggio di poter controllare la quantità e la purezza del prodotto, ottenendo così un trattamento di bellezza più naturale e concentrato rispetto a quelli commerciali.

Anche la pelle grassa o mista ha la sua ricetta dedicata: mescolare ad una ciotolina di sale marino fino un cucchiaio di olio d’oliva, al fine di creare uno scrub pastoso dall’effetto rigenerante e purificante. Mentre il sale marino, ricco di minerali e oligoelementi, ha proprietà antibatteriche che aiutano a combattere i batteri, l’olio d’oliva è ottimo per lenire e idratare la pelle senza ostruire i pori.

Step 2: Idratare

Dopo l’esfoliazione, è essenziale idratare la pelle per mantenerla morbida e nutrita. Le maschere fai-da-te sono un ottimo modo per apportare idratazione e nutrienti alla pelle, soprattutto quella del viso, e farla abbronzare in modo più uniforme.

Per chi ha la pelle secca e sensibile, una maschera a base di avocado schiacciato e yogurt naturale può essere la soluzione ideale: l’avocado fornisce grassi essenziali per l’idratazione, mentre lo yogurt è ricco di enzimi che favoriscono il rinnovamento cellulare. Chi, al contrario, ha la pelle grassa troverà giovamento da una maschera al limone e albume d’uovo che aiuta a ridurre il sebo in eccesso: il limone agisce come astringente naturale, mentre l’albume d’uovo aiuta a rassodare la pelle e apportare nutrienti senza appesantire.

Step 3: Lenire

I tonici fai-da-te sono un ottimo complemento alla routine di cura della pelle, poiché aiutano a tonificare e rinfrescare la pelle dopo la pulizia, oltre a fornire benefici aggiuntivi a seconda degli ingredienti utilizzati. In più, utilizzando un vaporizzatore al posto del classico flacone, si potrà spruzzare agevolmente il tonico su tutto il corpo dopo la doccia.

Un tonico idratante per eccellenza è quello a base di acqua di rose a cui si può aggiungere del succo di cetriolo: l’acqua di rose ha proprietà clamanti e antietà, mentre il cetriolo è noto per il suo effetto rinfrescante e decongestionante, perfetto in caso se si è esagerato con il sole. Anche in questo caso, invece, chi ha la pelle mista o grassa può affidarsi a un tonico a base di aceto di mele e acqua per riequilibrare il pH in modo delicato. Infine, un tonico lenitivo e calmante adatto a tutti i tipi di pelle può essere preparato con un infuso di camomilla: la camomilla ha proprietà lenitive e antinfiammatorie che aiutano a calmare le infiammazioni sia della pelle sensibile che di quella acneica.