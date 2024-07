Sbarco choc a Creta, turisti costretti a raggiungere Balos camminando in acqua con i bagagli (VIDEO)

Un viaggio in traghetto verso la splendida località greca della Laguna di Balos si è trasformato in un incubo quando ai turisti è stato chiesto di sbarcare dall’imbarcazione e di entrare in mare con i loro bagagli.

Le autorità greche hanno vietato l’utilizzo della piattaforma galleggiante: turisti costretti a camminare con l’acqua fino al collo

Il momento in cui turisti sono stati costretti a camminare nell’acqua azzurra abbagliante, profonda fino al collo con le borse in spalla, per raggiungere una spiaggia di Creta è stato documentato con filmato che è diventato immediatamente virale. Secondo quanto riportato da fonti locali, sono stati costretti a entrare in acqua dopo che le autorità hanno vietato l’uso di una piattaforma galleggiante a causa del timore di un sovraffollamento turistico. Tuttavia dopo la diffusione del video è stato deciso di installare una piattaforma entro la prossima settimana per evitare che il problema impatti sull’immagini dell’incantevole località.

La piattaforma avrebbe semplificato lo sbarco dei passeggeri, ma invece turisti di tutte le età si sono ritrovati a dover nuotare per scendere dal traghetto e tornare sulla terraferma. Con l’aiuto di una corda e dell’equipaggio del traghetto, i passeggeri furono costretti a uscire dal portello e a tuffarsi nelle acque cristalline per raggiungere la spiaggia della località di Creta. Bambini piccoli e gli anziani sono stati costretti a rimanere sulle navi perché ritenuti impossibilitati a raggiungere la riva. Per loro è stata trovata un’altra soluzione.

Lo sfogo di un turista dopo l’avventuroso sbarco a Balos: ‘Situazione inaccettabile’

Nelle immagini si possono udire alcuni passeggeri in acqua ridere nervosamente e, secondo i testimoni, molti erano troppo spaventati al momento di saltare in acqua. Un turista americano avrebbe dichiarato che si trattava di una “situazione inaccettabile” per i passeggeri a bordo del traghetto, che può trasportare fino a 900 persone. Un turista ha manifestato la proprio delusione su TripAdvisor: “A differenza della mia precedente esperienza nel 2021, questa volta non sono stato informato che la barca non attracca più a Balos. Invece, si ferma a 10 metri dalla riva, costringendo i passeggeri a sbarcare in acque profonde”.