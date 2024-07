Rissa per un lettino a Varcaturo: il video virale sul web, la denuncia di Borrelli

Rissa tra donne in un noto lido di Varcaturo, nel Napoletano, per un lettino sulla riva. La scena è stata ripresa dai bagnanti e diversi video sono finiti sul web, diventando virali. “Violenza fuori controllo, chi non sa stare in mezzo alla gente deve essere rieducato”, afferma il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che ha postato il video sui suoi canali social.

‘Le due donne pretendevano un lettino in riva al mare, al diniego è scattato il caos’

“Una testimone ha raccontato che durante la giornata sono arrivate queste due donne che pretendevano dal bagnino un lettino proprio in riva al mare, da posizionare avanti a chi era arrivato la mattina presto per aggiudicarsi il posto migliore. Al diniego dei dipendenti del lido le signore hanno fatto scattare la rissa, scagliandosi prima contro chi si stava godendo una giornata di mare e poi contro gli stessi bagnini”. “C’è voluto più di mezz’ora per riportare la calma” – – si legge in una nota di Borrelli. “Ad avere la peggio anche chi cercava di separarle”.

“Siamo davanti a un vortice di violenza cieca e immotivata da cui nessuno è immune” – il commento di Borrelli e Rosario Visone, co-portavoce regionale di Europa Verde. “Una rissa tra donne in pieno giorno, davanti a famiglie e bambini. Per cosa? Un lettino in riva al mare. Abbiamo superato ogni immaginazione. Chi non è in grado di stare in mezzo agli altri, mettendo a rischio la sicurezza di tutti, deve essere rieducato, non può girare a piede libero seminando il terrore nelle nostre città. Servono pene certe e nessuna attenuante perché chi pensa di poter fare ciò che vuole, seminando il panico su una spiaggia, non può restare impunito. Chiediamo che queste donne vengano individuate e assicurate al più presto alla giustizia”.

Francesco Emilio Borrelli: ‘Superata l’immaginazione, chi non è in grado di stare in mezzo agli altri va rieducato’

E sempre sul tema mare e sicurezza, il deputato posta anche il video di “pericolosissimi tuffi dal tetto di Palazzo degli Spiriti a Marechiaro“, a Napoli, l’antica Villa Romana, costruita nel I secolo avanti Cristo, che “è da tempo preda di giovani incoscienti che si arrampicano sulle storiche mura per lanciarsi in acqua”. Al riguardo, Borrelli chiede “polizia turistica su tutte le spiagge per garantire la sicurezza e l’incolumità dei bagnanti”.