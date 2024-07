Polpenazze del Garda, successo per l’evento Barbievents nel segno del talento e della bellezza

Trionfo di bellezza e talento a Polpenazze del Garda. Nonostante il maltempo abbia costretto gli organizzatori a ridurre l’evento da due a un’unica serata, il concorso di bellezza Miss & Mister Talent Show e Lady and Gentleman Show che si è svolto sabato 20 luglio nell’incantevole borgo benacense è stato un successo.

Organizzato dall’agenzia Barbievents, in attività dal 2019, in collaborazione con il press agent Mattia Pagliarulo, penna nota di Novella 2000, Eva 3000, Vip e Dagospia, era patrocinato dal Comune che ha ospitato, come ogni anno, una delle tante tappe italiane del concorso presentata da Barbara Martini, patron dell’agenzia Barbievents. «Come tutti gli anni, questo evento è speciale e unico – afferma Barbara Martini – per questo non posso fare a meno di ringraziare, in primis, il sindaco Maria Rosa Avanzini e tutta l’amministrazione comunale, ma soprattutto le mie ladies, le mie miss, i miei mister e gentleman, i talent, i bambini che hanno fatto da cornice alla location, gli accompagnatori e i genitori presenti, gli amici, i colleghi amici organizzatori, l’insostituibile Mattia Pagliarulo e tutti i vip e gli artisti presenti».

Barbara Martini

Guest star e presidente di giuria, è stata la cantante italo-statunitense Wanda Fisher, che vanta collaborazioni con grandi artisti come Mina, Battisti e Vasco e ora in tour promozionale con il brano estivo La Star remix, che ha interpretato magistralmente sul palco coinvolgendo pubblico e ospiti. Giurati d’eccezione, inoltre, sono stati chiamati a scegliere e selezionare le migliori aspiranti miss e lady, i migliori mister e gentleman e i più carismatici talent in base a bellezza, simpatia e merito, senza distinzione di età o etnia. Tra gli altri, al tavolo dei giurati, hanno spiccato il presentatore Leo Lionel, il press agent Mattia Pagliarulo, la make-up artist Grazia Giannone e Marco Monti, il Babbo più bello d’Italia Simpatia 2021.

Wanda Fisher guest star della serata presentata da Barbara Martini

Saltata la giornata di domenica 21 luglio a causa del maltempo, non hanno purtroppo potuto esserci Miss Divina, una delle drag queen più iconiche e note della penisola, e Filip Simaz, deejay e personaggio lanciato nel mondo dello spettacolo qualche anno fa dalla trasmissione di Canale 5 Ciao Darwin, ma che vedremo presto in un’altra tappa del concorso.

“Si ringraziano per la collaborazione tutti i partner e gli sponsor: 30 Million Art Gallery, l’Azienda Agricola Delai di Delai Sergio, la Gastronomia Enrico e Angioletta di Manerba del Garda e il Bar del Castello – Polpenazze del Garda per la ristorazione, il patron di Miss Bagaglino Gian Bassani, il service Mc Sound, Garden Europa di Cherubini per l’allestimento e chi si è occupato del look della presentatrice, Sara Poletti Hairstylist e Cristina e Alessia di Beauty Center e Si Sensazioni”. Conclude Barbara Martini: “Un grazie alla mia famiglia, sempre presente; grazie alle mie due colonne portanti: Aldo Pagani e Sonia Cadei”.

Un momento della serata