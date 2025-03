La Nostra Bandiera, La Nostra Voce: celebrazione del talento femminile al Parco Center di Milano

Erla Gazine e la locandina dell'evento

Un evento glamour e solidale per la Giornata Internazionale della Donna

Sabato 8 marzo 2025, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, il PARCO Center di Milano ospiterà la prima edizione di “LA NOSTRA BANDIERA, LA NOSTRA VOCE” . Questo evento, dal taglio glamour, multiculturale e solidale, si propone di valorizzare il talento femminile, promuovere l’inclusione e favorire il dialogo tra culture diverse.

L’iniziativa nasce dalla sinergia tra creatività e imprenditorialità, grazie alla collaborazione di Erla Gazine , titolare e designer del brand ERLA made in Italy, e Maria Santovito , imprenditrice e fashion designer del brand SK&MS Design. Il Centro PARCO, prestigiosa location milanese, ha deciso di sostenere attivamente il progetto, offrendo il proprio spazio per ospitare una manifestazione che si distingue per il suo valore culturale e sociale.

Una piattaforma di incontro e confronto: le tre sezioni dell’evento

“LA NOSTRA BANDIERA, LA NOSTRA VOCE” si configura come una vera e propria piattaforma di incontro, in cui le storie di donne determinate a trasformare le sfide in opportunità diventano il motore di un dialogo autentico. L’evento si articolerà in tre grandi sezioni, ciascuna pensata per celebrare il ruolo della donna attraverso diverse forme espressive:

Défilé Multiculturale : una sfilata di moda che vedrà l’unione di abiti tradizionali e creazioni contemporanee, offrendo un omaggio alla diversità culturale e alle radici delle protagoniste che sfilano con orgoglio.

Moda e Arte: un connubio di talento internazionale : un momento di celebrazione dello stile come veicolo di espressione e trasformazione sociale. Stilisti e designer internazionali, come Alfredo Nocera, Elvys Guevara, SK&MS Design, Miriam Ramos e Maria Tappi, si alterneranno a performance artistiche, tra cui quelle di Carol Alberio & Luigi Ferrari con la loro "Libera" e la partecipazione di Martina Cicciò, violinista e pianista pluripremiata.

Talk Show: voci di donne che fanno la differenza : un'occasione di riflessione e ispirazione, che vedrà la partecipazione di ospiti di spicco quali Diana De Marchi, Edna Lopes, Nuurha Ahmed, Isa Maggi, Antonia Jean ed Eicha. Questi momenti di confronto racconteranno esperienze e testimonianze che celebrano il coraggio e la determinazione femminile.

Fare rete per un futuro più equo

L’iniziativa non è solo una celebrazione della moda e dell’arte, ma un invito a creare una rete di donne unite da valori condivisi ea favorire la nascita di progetti concreti e collaborazioni future. Come spiega Erla Gazine, “fare rete significa dare forza alle idee e aprire nuove strade per il talento femminile in ogni

L’8 marzo 2025 non sarà semplicemente una data da ricordare, ma un momento di celebrazione, ispirazione e impegno per costruire un futuro più equo e inclusivo.