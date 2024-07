Eva 3000 Summer Party, doppia ricorrenza al Sestino Beach di Desenzano con Eva Robin’s

Il Sestino Beach di Desenzano, il rinomato locale di Puccio Gallo, Yudi Bueno e Jerry Calà considerato la perla del Garda, ospiterà nel suo giardino vista lago la prossima tappa dell’Eva 3000 Summer Party.

Eva 3000 Summer Party, grande festa sabato 13 luglio per festeggiare i 76 anni della rivista e i 10 del Sestino Beach

L’evento, già ritenuto da molti “l’evento dell’estate 2024”, si terrà sabato 13 luglio e ha lo scopo di festeggiare due importanti ricorrenze: i 10 anni di attività del Sestino Beach di via Agello e i 76 anni dell’importante rivista nazionale che presta il nome allo show. Prima donna del rosa e del gossip, Eva 3000 è stato fondato nel 1948 e da allora ha accompagnato, e continua a farlo, intere generazioni di lettori con i suoi scoop, le interviste esclusive, i retroscena e i tanti scandali che animano e caratterizzano la vita pubblica e privata di star e starlette. La serata è organizzata dal press agent Mattia Pagliarulo e sarà un vero e proprio show con momenti di canto, ballo e cabaret.

Sul palco in veste di presentatrice, la bella e brava Irene Cappelletti; la madrina, invece, sarà l’attrice e icona pop senza tempo Eva Robin’s che canterà per i commensali. Il party inizierà alle 21:00 con una cena di buffet misti, buon vino e a scelta grigliata di carne o frittura di pesce, contorni vari e dessert, accompagnata dalla musica live di Ale Zaupa. Da mezzanotte alle 3:00 la serata proseguirà all’interno del locale con la musica della deejay Paola Peroni.

La serata sarà presentata da Irene Cappelletti, show di Eva Robin’s

Molti sono i vip attesi. Le special guest del party estivo invece saranno: le modelle ed attrici Cindy Litz e Souhaila Mia, la stilista del brand Maryster Marisol Mentor, l’artista e pittrice Victoria Untilova, la scrittrice Roberta Melli, il temporary manager Dino Nicoli, l’avvocato documentarista Franco Lovato, la conduttrice e cantautrice Luana Absoluta, l’attore Liberato Candiello, la titolare ed art director del brand Cotton and Rope Natalia Calin, la consulente d’immagine Raffaela Gallina e l’avvocato Luca Carpitella.

Fotografo ufficiale, Dino Juliani. Presenti anche le telecamere del programma tv Is Good For You. Le copie dell’ultimo numero in edicola di Eva 3000 verranno infine omaggiate ai presenti. L’appuntamento è per sabato 13 luglio al Sestino Beach di Desenzano in via Agello 41 (per info: 3292472452).