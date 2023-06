Ragusa, 12 nuovi agenti stagionali della Polizia Municipale

Altri 6 nuovi agenti prenderanno servizio dal 3 luglio al Comune di Ragusa per un totale di 12 nuove unità stagionali, che svolgeranno servizio per la nostra comunità nelle loro funzioni in ambito di viabilità e garantiranno un maggiore presidio del territorio.

“Diamo il benvenuto e l’augurio di buon lavoro ai 6 nuovi agenti stagionali della Polizia Municipale che da domani e per 90 giorni, prenderanno servizio nel corpo della Polizia Municipale del Comune di Ragusa“.

Secondo quanto riferito dalla nota stampa la loro attività sarà fondamentale, al servizio dei cittadini, per avere maggiori controlli nei centri storici e nelle contrade. “Con questi innesti, che si uniscono agli agenti vincitori del concorso (avvenuto il mese scorso), l’intero territorio comunale beneficerà di maggiore controllo antidegrado e di sicurezza urbana” – viene rimarcato nel comunicato diffuso dall’assessore Giovanni Gurrieri.