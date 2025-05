Teatro delle Arti, la stagione 2025/26 all’insegna delle grandi firme: il programma completo

Presentata la nuova stagione del Teatro delle Arti

È stata presentata nel Salone del Gonfalone del Comune di Salerno la 22esima stagione teatrale del Teatro Delle Arti, diretto da Claudio Tortora, alla presenza del Sindaco Vincenzo Napoli, l’Assessore Alessandro Ferrara (Turismo e Cultura) e del Direttore del Teatro Pubblico Campano Alfredo Balsamo.

Una 22esima edizione ricca di grandi nomi, contenuti e nuove emozioni

Un momento importante per la cultura cittadina e regionale, che ha confermato il valore e la centralità del Teatro Delle Arti nella vita culturale salernitana. Il cartellone 2025/2026 si conferma tra i più ricchi e variegati della scena campana, con 10 spettacoli in abbonamento e 3 eventi fuori abbonamento, portando sul palco grandi nomi del teatro italiano e una proposta artistica capace di spaziare dalla comicità alla prosa contemporanea, dal teatro civile alla musica, con uno sguardo sempre attento all’attualità.

“Siamo molto soddisfatti del cartellone di questa 22esima stagione, che rappresenta il frutto di un lavoro costante e appassionato. Il Teatro Delle Arti continua a crescere, sia in termini di qualità delle proposte che di pubblico. Anche quest’anno vogliamo offrire agli spettatori spettacoli che emozionano, fanno riflettere e divertono”, ha dichiarato il direttore artistico Claudio Tortora.

Il cartellone in abbonamento:

• 25 e 26 ottobre – “Un ponte per 2”

Commedia brillante con Paolo Caiazzo e Antonello Costa, sull’incontro/scontro tra due mondi opposti costretti alla convivenza.

• 8 e 9 novembre – “Il nuotatore di Auschwitz”

Raoul Bova in un testo intenso, ispirato a una storia vera, scritto e diretto da Luca De Bei.

• 15 e 16 novembre – “Anni 90”

Massimiliano Gallo racconta il decennio degli eccessi e delle trasformazioni, tra ricordi, ironia e musica.

• 13 e 14 dicembre – “Finché il giudice non ci separi”

Biagio Izzo protagonista di una commedia graffiante sul matrimonio e le sue crisi.

• 10 e 11 gennaio – “Benvenuti in casa Esposito”

Con Giovanni Esposito e la regia di Alessandro Siani, una commedia esilarante tratta dal romanzo di Pino Imperatore.

• 24 e 25 gennaio – “Romeo + Giulietta”

La Compagnia dell’Arte rilegge Shakespeare in chiave moderna con regia di Antonello Ronga.

• 14 e 15 febbraio – “Qualcosa è andato storto”

Il ritorno di Carlo Buccirosso con una nuova commedia scritta e diretta da lui.

• 28 febbraio e 1 marzo – “Il padrone”

Nancy Brilli protagonista di un dramma domestico attuale e intenso. Regia di Pierluigi Iorio.

• 7 e 8 marzo – “Jucature”

Antonio Milo e Adriano Falivene raccontano l’ossessione del gioco in una commedia umana e coinvolgente.

• 21 e 22 marzo – “Indovina chi viene a cena”

Cesare Bocci e Vittoria Belvedere portano in scena un grande classico sul tema delle differenze culturali.

Spettacoli fuori abbonamento:

• 24 ottobre – “Un ponte per 2”

Anteprima straordinaria prima del debutto ufficiale.

• 12 dicembre – “Finché il giudice non ci separi”

Replica straordinaria fuori abbonamento.

• Data da definire – “Sapore di mare”

Il musical di Paolo Ruffini e Fatima Trotta, diretto da Maurizio Colombi, che fa rivivere l’estate degli anni ’60 a Forte dei Marmi.

Un omaggio alla carriera di Claudio Tortora

Nel corso della presentazione è stato inoltre annunciato un evento speciale per celebrare i sessant’anni di carriera di Claudio Tortora, figura centrale della scena teatrale salernitana e campana. L’appuntamento è per sabato 10 maggio alle ore 20:30 al Teatro Delle Arti, con uno spettacolo celebrativo a ingresso libero, su invito da ritirare presso il botteghino del teatro.

Inoltre, giovedi 8 maggio alle ore 11:30, nella stanza del Sindaco presso Palazzo di Città, si terrà la cerimonia ufficiale di consegna di una targa celebrativa a Claudio Tortora da parte del Comune di Salerno, quale riconoscimento per il lungo e significativo percorso artistico e culturale compiuto nel corso della sua carriera.

Una stagione che si preannuncia, dunque, all’insegna della qualità, del coinvolgimento del pubblico e del giusto tributo a un protagonista del teatro campano.