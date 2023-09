Salerno, il 1° ottobre il banchetto di San Francesco con benedizione degli animali

Banchetto di San Francesco con benedizione degli animali e passeggiata a “6 zampe”. L’evento è stato organizzato dalla Lega del cane di Salerno in collaborazione con Dog Park e Associazione Salernitana per la tutela del cane.

L’iniziativa della Lega del cane di Salerno con la benedizione di Don Claudio sul lungomare

L’appuntamento è in programma per domenica 1 ottobre è in programma per il banchetto organizzato in occasione dell’imminente ricorrenza di San Francesco, protettore degli animali. L’iniziativa si svolgerà sul Lungomare di Salerno all’altezza della spiaggia di Santa Teresa. Alle ore 13:00 Don Claudio procederà con la benedizione di tutti gli animali presenti. I volontari saranno presenti dalle ore 10 con uno stand informativo dove potrete ricevere tutte le informazioni necessarie per poter adottare o fare volontariato.

“Troverete anche tanti gadget solidali, vi ricordiamo che il ricavato andrà interamente in beneficenza per aiutare gli ospiti della nostra struttura. Saranno presenti anche alcuni cagnolini del canile di Salerno in cerca di adozione che passeggeranno accompagnati dai nostri volontari” – ha riferito la portavoce Emanuela Cataldo.