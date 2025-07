İbrahim Çelikkol

L’attore İbrahim Çelikkol in ospedale: le ultime notizie

İbrahim Çelikkol, noto attore turco celebre per serie tv e film come My Home my Destiny e Terra Amara, è stato recentemente ricoverato in un ospedale privato a causa di un’occlusione intestinale. La notizia è stata divulgata da Onur Akay, doppiatore e scrittore conosciuto come “Disaster Teller”, che ha espresso auguri di pronta guarigione al popolare attore.

Un incidente e poi la malattia

Negli ultimi giorni, l’attore era già stato al centro dell’attenzione per un episodio che aveva coinvolto la sua auto di lusso, danneggiata da un parcheggiatore in un ristorante di Etiler. Nonostante il danno al veicolo, Çelikkol ha mostrato grande empatia e calma, preoccupandosi prima della salute del parcheggiatore e dimostrando una grande umanità.

La carriera di un volto noto

İbrahim Çelikkol ha iniziato la sua carriera nel 2008 come ispettore capo nella serie “Pars: Narkoterör”. Da allora ha partecipato a molte altre produzioni televisive di successo, come “Merhamet”, “Kördüğüm” e “Bir Zamanlar Çukurova”. È noto anche per il suo ruolo al cinema in “Fetih 1453” e per l’addestramento con i berretti marroni che ha ricevuto per interpretare il Capitano Oğuz Ayaz.

Il messaggio di sostegno dei fan

I fan di Çelikkol hanno espresso grande preoccupazione per le sue condizioni di salute e sperano in un rapido recupero. L’attore ha mostrato un atteggiamento di forza e serenità, affrontando le difficoltà con un grande spirito.