Talento’s – dal palco alla tv, via ai casting per partecipare al nuovo talent show

Presentato presso l’hotel Amitrano di Pompei, il nuovo talent show televisivo Talento’s – dal palco alla tv. Una rivoluzione televisiva della danza, un viaggio emozionante attraverso talenti e passione prodotto dal gruppo TalentoS Producciòn, formato dai soci dell’ente OraDanza, un team di professionisti della danza a 360 gradi.

Talento’s – dal palco alla tv, il programma presentato a Pompei

Mario Laboriosi vero deus ex-machina del team, ideatore del format e regista della trasmissione.

Giuseppe Tremondi, conduttore ufficiale del programma tv e Valentina Montanaro, responsabile casting e coreografa del corpo di ballo televisivo. Il talent, tramite selezione prima via web e poi in persona presso i teatri in giro per l’Italia, si pone come obiettivo quello di scovare talenti nel campo del canto e nel ballo, sia singolo che di gruppo. Le tappe avranno inizio a fine luglio in provincia di Foggia e poi si sposteranno fino ad arrivare alla finalissima prevista nel mese di Gennaio 2025.

Un lungo percorso fatto di musica e passione, che verrà interamente proposto in tv, sul canale TVPLUS24 – 268 del digitale terrestre e su tutti i social media della produzione, con la realizzazione tecnica di Like You Agency e la regia televisiva di Mario Laboriosi appunto.

Il programma sarà condotto da Giuseppe Tremondi

Scopo del format è quello appunto di scovare talenti da indirizzare verso il mondo del professionismo, aiutando i vincitori delle categorie con realizzazione di video musicali, ospitate in serate e premi in denaro da investire nella propria formazione. Le selezioni web sono già aperte, e tutte le informazioni sono visibile sul sito web oradanza.com, nella sezione Talento’s. L’attesa è quasi finita, la sigla è già pronta, non ci resta che accogliere i nuovi Talento’s d’Italia!