Accusa malore mentre fa lezione, Antonio Negro muore a 59 anni nel liceo di Palestrina

Sono stati celebrati sabato 24 febbraio nella chiesa della Madonna del Buon Consiglio a Genazzano i funerali di Antonio Negro. Il professore 59enne originario di San Cassiano, in provincia di Lecce, è morto dopo aver accusato un malore mentre faceva lezione in classe.

Antonio Negro agli alunni: ‘Mi sento male’, il 59enne è stato soccorso nel corridoio del liceo ma non ce l’ha fatta

Secondo quanto riferito dagli alunni del Liceo Elio Luzzatti di Palestrina Antonio Negro è uscito dall’aula sostenendo di sentirsi poco bene. Poco dopo è stato soccorso mentre era a terra in corridoio privo di conoscenza. Sul posto gli operatori del 118 che hanno tentato in tutti i modi di rianimarlo. Per il 59enne non c’è stato nulla da fare. Sotto choc alunni e colleghi.

Antonio Negro aveva origini salentini ma si era trasferito a Genazzano da ragazzino con la famiglia. In tanti hanno ricordato sui social il professore di arte che gli amici chiamavano Tonio. Appena si è diffusa la notizia della sua scomparsa in tanti hanno manifestato il proprio cordoglio sui social tra ricordi e post commoventi. Per anni è stato impegnato anche con gli scout.

Originario della provincia di Lecce, l’insegnante si era trasferito da bambino a Genezzano

É stato ricordato su Facebook dal Circolo Culturale Prenestino Roberto Simeoni Aps di Palestrina. “Esprimiamo profondo dolore per l’improvvisa morte del professore Antonio Negro, docente presso l’Istituto Eliano-Luzzatti. Con il professore Negro il Circolo Simeoni ha collaborato lo scorso anno in occasione della “settimana della legalità” e ne ha apprezzato la sua professionalità e la grande empatia verso gli studenti”.