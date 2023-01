Lecce-Salernitana 1-2, pagelle e highlights: gol e sacrificio per Dia, Troost Ekong e Sambia ok

Dopo quasi tre mesi la Salernitana ritrova la vittoria e restituisce al Lecce l’1 a 2 incassato all’andata. Tre punti per aprire un nuovo capitolo del campionato granata dopo il finale di girone di andata da incubo. Il match del Via del Mare diventa crocevia per Nicola che può contare su due innesti in più: il difensore Troost Ekong, subito in campo, e il centrocampista Crnigoj che parte dalla panchina. Il tecnico propone un più offensivo 4-3-3 e la scelta paga con i granata che sbloccano subito il risultato con Dia (5′) che calcia di prima intenzione su una respinta corta della difesa giallorossa e mette nel sacco.

Dia – Vilhena, i granata scappano ma Strefezza tiene a galla i salentini

Pochi giri di lancette e Sambia va ad un passo dal raddoppio con l’estremo difensore salentino che devia in angolo. La risposta del Lecce arriva al 16′ con un colpo di testa di Umtiti che termina sul fondo. La Salernitana è viva e sfrutta le disattenzioni della difesa del Lecce per allungare con Vilhena (20′) che non sbaglia a tu per tu con Falcone.

Neanche il tempo di esultare che i padroni di casa trovano il gol che riapre subito il match con Strefezza che penetra come una lama tagliente nella incerta difesa granata e con un tocco preciso beffa Ochoa. Il Lecce ha la chance di pareggiare con Colombo che trova il salvataggio sulla linea di Sambia. Ancora Strefezza pericoloso al 37′ con Ochoa che si fa trovare pronto. Sulla respinta Colombo calcia alle stelle.

Ad inizio secondo tempo Nicola getta nella mischia Nicolussi Caviglia per Bohinen. La Salernitana ha una buona chance per il tris con un colpo di testa di Piatek che Falcone contiene senza problemi. Granata ancora pericolosi con Dia che devia sul palo ma è in fuorigioco.

Candreva e Sambia sfiorano il tris, Ochoa chiude la porta

Un minuto dopo il Lecce si rende pericoloso con Di Francesco che trova la risposta di Ochoa. Granata ancora pericolosi con una bella conclusione di Candreva di poco alta sulla traversa e con una ripartenza devastante di Coulibaly con Piatek che non riesce ad inquadrare la porta. Campani ancora pericolosi con una conclusione dalla distanza di Sambia che trova la risposta di Falcone. Sulla ripartenza i salentini si rendono pericolosi con Di Francesco salva l’estremo difensore ospite.

Nel finale i granata non rischiano quasi nulla ed anzi non sfruttano a dovere un paio di ripartenze per chiudere la contesa. Alla fine fanno festa i tifosi granata al Via del Mare con la Salernitana che scavalca il Lecce in classifica e allunga a +9 sulla quart’ultima. I granata torneranno in campo martedì 7 febbraio con la Juventus all’Arechi (ore 20:45).

Le pagelle: quantità e qualità per Vilhena, bene Nicolussi Caviglia

Ochoa 6,5: decisivo su Di Francesco nella ripresa e mette la sua firma sulla vittoria granata.

Sambia 6,5: nella difesa a quattro si trova a sua agio. Si inserisce nei tempi giusti e mostra le sue capacità balistiche sui calci piazzati. Incassa un giallo prima di uscire. (36′ st Lovato 6: entra in un fase delicata della partita, non trema ).

Bronn 6: qualche sbavatura di troppo nel primo tempo, nella ripresa giganteggia e sbroglia un paio di situazioni complicate.

Troost Ekong 7: è alla prima con la maglia della Salernitana ma sembra un veterano della squadra granata. Nel primo tempo interviene con coraggio su una palla velenosa in area granata. Non sbaglia nulla.

Bradaric 6: preoccupato dagli esterni giallorossi limita le sue scorribande offensive nel primo tempo. Incassa un giallo che potrebbe condizionarlo nella ripresa ma tiene botta e appoggia di più la manovra in fase d’attacco.

Candreva 6,5: fascia da capitano al braccio, disputa una prova generosa alternando buone giocate a rifiniture non all’altezza delle sue qualità tecniche.

Lassana Coulibaly 6,5: la fotografia della sua partita è una ripartenza devastante dall’area di rigore granata a quella avversaria con palla scaricata a Piatek al momento giusto. Peccato per il giallo con Nicola che preferisce non rischiare ulteriormente anche per un lieve acciacco del centrocampista maliano. (16′ st Crnigoj 6: fa il suo esordio in granata in scioltezza. Spezza la manovra giallorossa e prova a far male agli avversari con i suoi preziosi inserimenti).

Bohinen 6: parte bene dando ordine e tranquillità al reparto nevralgico. Dopo un’incomprensione con Bronn ha un momento di appannamento, Nicola lo cambia ad inizio ripresa. (1′ st Nicolussi Caviglia 6,5: giocate sopraffine e grandi intuizioni per un giocatore che farà parlare di sé).

Vilhena 7: terzo pesantissimo gol in granata per l’olandese che al Via del Mare tira fuori gli artigli ed alla qualità abbina un prezioso lavoro in fase di copertura. (40′ st Kastanos sv: entra motivato e pimpante per dimostrare di poter essere ancora utile alla causa).

Piatek 6,5. prezioso per il suo lavoro oscuro. Fa salire la squadra, gioca di sponda, va pericolosamente alla conclusione due volte. Non segna ma il suo apporto è fondamentale.

Dia 7,5: sblocca subito il risultato con una grande intuizione su una respinta corta della difesa del Lecce. Gioca da esterno e si sacrifica in supporto a Bradaric sulla fascia sinistra.

Lecce-Salernitana 1-2, gli highlights

