Pistoia, muore a 37 anni dopo malore improvviso: Laura Porta era incinta, le condizioni del piccolo

È morta all’improvviso in ospedale al San Jacopo. Laura Porta era ad un passo dal realizzare il sogno di diventare madre quando è stata stroncata da un malore improvviso a Pistoia domenica 18 febbraio.

Laura Porta ha accusato un improvviso malore nella sua abitazione di Pistoia: era all’ottavo mese di gravidanza

“Un evento gravissimo, doloroso e improvviso” quello che ha portato alla morte della giovane donna all’ottavo mese di gravidanza . Ha riferito l’Ausl Toscana Centro attraverso una nota stampa. Secondo quanto ricostruito dalla stampa locale l’infermiera 37enne si è sentita male in casa. Poi la disperata corsa in ospedale.

“Tutte le strutture operative, territoriali ed ospedaliere, sono state allertate e si sono prodigate per salvare la vita alla giovane paziente e al suo bambino. Nonostante gli interventi in emergenza e urgenza la giovane è deceduta” all’ospedale San Jacopo – ha precisato l’Ausl.

“Il suo piccolo è ricoverato in prognosi riservata al Meyer“. L’azienda e i sanitari dell’ospedale San Jacopo, prosegue l’Ausl, “esprimono sentito cordoglio e vicinanza ai familiari per il decesso avvenuto nella giornata di ieri”. Per la giovane mamma, informa l’Azienda Usl Toscana Centro, “sarà disposto il riscontro diagnostico per risalire alle cause del decesso”.

Il bambino è ricoverato in prognosi riservata al Meyer

Laura Porta era originaria di Bolotana, in provincia di Nuoro, ma da tempo si era stabilita a Pistoia con il compagno Antonio. Era in dolce attesa del piccolo Andrea ormai da otto mesi. Negli ultimi post pubblicati sui social aveva scritto “Aspettando te, tra un calcetto e l’altro! Amore nostro grande”. il papà, Mariano, è molto conosciuto a Samassi per essere attivo con la Pro Loco con il ruolo di fotografo ai principali eventi del paese.