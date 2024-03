Aggredito col machete a Torino: il 24enne esce dalla prognosi, spunta un doppio movente

“Una sproporzione assurda di valori” tra il movente e l’aggressione: è quanto ha rilevato il gip Gloria Biale nel disporre la custodia cautelare in carcere per Pietro Costanzia di Costigliole, il giovane discendente di una nobile famiglia piemontese fermato per il caso del 24enne gravemente ferito a colpi di machete lo scorso 18 marzo in una strada della periferia di Torino.

Secondo il giudice si è trattato di un tentato omicidio aggravato dai futili motivi e dalla premeditazione. Quanto al movente, sono stati rintracciati due “motivi di rancore”. Il primo è legato a debiti sulla compravendita di stupefacenti, il secondo all’invio, da parte della vittima, di una foto ‘a luci rosse’ ad un’amica dell’arrestato.

In una delle chat recuperate dagli inquirenti una ragazza scrive al suo interlocutore, il 15 febbraio, di avere “paura” che il giovane “voglia uccidere” il ragazzo aggiungendo “non voglio che succeda una cosa del genere e nemmeno che vada in coma per una c… enorme”. In manette è finito anche Rocco Costanzia di Costigliole, il fratello dell’aggressore. Sarebbe lui il complice alla guida dello scooter T-Max.

Nel frattempo è stato estubato e non è più in prognosi riservata Oreste Borelli, il 24enne aggredito e ferito a una gamba con un machete alla periferia del capoluogo piemontese. In seguito alle ferite riportate, i sanitari hanno dovuto amputargli parte dell’arto. Il giovane è sveglio e cosciente ed è recuperato in terapia intensiva con una prognosi di 120 giorni.