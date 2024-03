Torino, aggredito e colpito con il machete per gelosia: amputata gamba sinistra a 24 anni

È terminata nella notte l’ operazione per salvare la gamba del 24enne di Torino ferito gravemente a colpi di machete, mentre si trovava in strada in monopattino con una ragazza nel quartiere Mirafiori nord. L’intervento è durato circa quattro ore ed i chirurghi dell’ospedale Cto hanno amputato la parte della gamba sinistra, sotto il ginocchio.

Il giovane resta recuperato in prognosi riservata, mentre gli uomini della squadra mobile della Questura di Torino stanno dando la caccia ai due aggressori, che lunedì 18 marzo gli hanno atteso un agguato in via Panizza, alla periferia del capoluogo piemontese. Quando il 24enne era arrivato all’ospedale la gamba era già sub amputata ed era stato subito stato sottoposto a un delicato intervento di chirurgia all’arto inferiore sinistro per rivascolarizzarlo.

Poi le condizioni, anche perché aveva perso troppo sangue, sono peggiorate, fino alla decisione di amputargli la gamba. Un drammatico epilogo di un’aggressione che avrebbe come movente la gelosia. Secondo quanto riferito da La Stampa il 24enne avrebbe manifestato apprezzamenti via social alla fidanzata dell’uomo che si è avventato sulla vittima con il machete.

L’agguato per motivi di gelosia da due giovani, la fuga in scooter

Una testimone ha visto fuggire gli autori dell’agguato in scooter coperti da un casco integrali. Un carabiniere fuori servizio, che abita proprio in via Barnaba Panizza, è sceso in strada e ha stretto la sua cintura intorno alla gamba del ragazzo evitando che si dissanguasse in attesa dell’intervento del 118. É caccia aperta agli aggressori.