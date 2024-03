Morta Anais Robin, la 21enne star di TikTok e YouTube si è schiantata contro un albero

Commozione e incredulità in Francia per la tragica morte di Anais Robin, cantante e star di TikTok e YouTube. Aveva conquistato la ribalta con il singolo Un Autre che aveva superato 1,8 milioni di visualizzazioni sul suo canale social.

La giovane artista, che aveva festeggiato il suo 21esimo compleanno lo scorso dicembre, si è schiantata contro un albero in rue de Tournai a Baisieux intorno alle 4:00 del mattino di sabato 23 marzo. Era sola al volante. Sul posto i vigili del fuoco e i sanitari che hanno potuto solo accertare il decesso, l’impatto è stato fatale. La procura di Lille ha aperto un’indagine per chiarire le circostanze dell’incidente.

Tanti i messaggi di cordoglio da parte dei follower, i quali hanno manifestato solidarietà alla famiglia di Anais e “salutato” la giovane webstar. Originaria di Cysoing, Anais Robin spesso era accompagnata sul palco per le sue esibizioni dai suoi amici e dal fratello gemello Elliot. La giovane era seguitissima sui social, con quasi 500.000 iscritti su TikTok e 140.000 su Instagram.

Lo schianto sabato notte: aperta inchiesta, il commosso ricordo sui social

Il suo team di produzione ha condiviso un commosso ricordo di Anais Robin “Una persona amata e apprezzata da tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla. Il suo sorriso radioso, la sua gentilezza e la sua voce rimarranno per sempre impressi nei nostri cuori. In questo momento difficile, esprimiamo la nostra profonda vicinanza alla sua famiglia e ai suoi cari. Condividiamo il vostro dolore e vi offriamo tutto il nostro sostegno durante questa difficile prova. Nel frattempo onoriamo la memoria di Anaïs e ricordiamo con affetto i preziosi momenti trascorsi con lei in studio, durante le riprese… Riposa in pace, Anais. Rimarrai per sempre nei nostri cuori“.