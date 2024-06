Amanda Knox da Vespa: ‘Rudy Guede ha ucciso da solo la mia amica, torturata dai poliziotti’

“Non ho calunniato, sono stata torturata dai poliziotti come ha riconosciuto la Corte Europea dei diritti umani, i miei diritti sono stati violati, io sono una vittima e Patrick è una vittima, siamo vittime delle stesse persone e degli stessi fatti” – cosi Amanda Knox su Rai 1 ospite a Cinque minuti di Bruno Vespa.

Amanda Knox ospite di Cinque Minuti: ‘Non ho calunniato, io e Patrick vittime delle stesse persone’

L’americana è stata condannata a 3 anni della Corte d’assise d’appello di Firenze per calunnia nei confronti di Patrick Lumumba, nell’ambito della vicenda giudiziaria per l’omicidio di Meredith Kercher, compiuto a Perugia la notte del 5 novembre 2007. “Io non sapevo chi avesse ucciso Meredith – ha spiegato Amanda – infatti se si legge il memoriale che era in discussione, io dico che non so chi ha ucciso Meredith”.

Poi si è soffermata sull’omicidio di Meredith Kercher. “Da quanto ho capito dalle prove. Penso che Rudy Guede abbia ucciso la mia amica e la mia coinquilina da solo, aveva una storia di entrare nelle case e di essere una persona molto aggressiva con le donne, quindi non mi sorprende che lui è finito a fare questo terribile, tragico crimine”.

Con Raffaele Sollecito “abbiamo passato una cosa terribile insieme. Lui è sempre una persona molto importante per me. Siamo cresciuti di 40 anni in 4 e quindi sì, siamo vicini anche se siamo lontani” – ha aggiunto Amanda Knox.

‘Finalmente Chico Forti è tornato in Italia, uno dei miei avvocati si occupa di questo caso’

“Siamo stati tutti e due torturati psicologicamente dagli inquirenti fino a non pensare che potevamo credere nemmeno noi stessi. Era ‘gaslighting’ (‘manipolazione psicologica’ nda), e lui è è stato sottoposto a questa tortura insieme a me, e quindi siamo sopravvissuti insieme”.

Durante l’intervista concessa a Bruno Vespa ha parlato anche del caso Chico Forti. “Adesso è tornato in Italia, finalmente, ma è una storia tragica che è successa anche nel mio Paese. Uno dei miei avvocati si occupa di questo caso. Speriamo che riuscirà ad uscirne” – ha detto Knox.