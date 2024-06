Amanda Knox in lacrime per la condanna per la calunnia Patrick Lumumba, lui: ‘Pugnalato alle spalle’

Amanda Knox è scoppiata in lacrime dopo la lettura della sentenza della Corte d’assise d’appello di Firenze che l’ha condannata a 3 anni per la calunnia a Patrick Lumumba nelle prime fasi delle indagini sull’omicidio di Meredith Kercher. Una parziale riforma rispetto alla sentenza dei giudici di Perugia nel 2009 che l’avevano condannata a 4 anni prima dell’annullamento della Cassazione.

Amanda Knox condannata a tre anni per la calunnia a Patrick Lumumba: ‘Non me l’aspettavo, sono molto delusa’

L’uomo fu coinvolto nel delitto per il quale è stato poi prosciolto essendo risultato completamente estraneo. Ai suoi difensori, gli avvocati Carlo Dalla Vedova e Luca Luparia Donati che le erano accanto ha detto: “non me lo aspettavo, sono molto delusa”. Knox e il marito hanno quindi lasciato il palazzo di giustizia. “Pensava di poter mettere un punto definitivo alla sua innocenza” – hanno aggiunto i legali. Che hanno annunciato che dovranno leggere le motivazioni prima del ricorso in Cassazione che appare più probabile. Al di là del nuovo ricorso ai supremi giudici, l’americana ha già scontato i tre anni avendone passati quasi quattro in cella tra l’arresto e la scarcerazione.

“La sentenza è giusta e meritata. Saluto il tribunale di Firenze con molto rispetto e onore per la loro professionalità È vero eravamo amici con Amanda Knox, ma non si pugnalano gli amici nelle spalle e Amanda mi ha pugnalato. Mi ha pugnalato e non mi ha chiesto scusa” – ha riferito all’Ansa Patrick Lumumba.

Lubumba: ‘Eravamo amici, non mi ha chiesto scusa’, il legale di Meredith Kercher: ‘Perché l’ha fatto’, la reazione di Sollecito

Dopo la condanna per calunnia “rimane aperta una domanda fondamentale: per chi e per cosa l’ha fatto?”. A sottolinearlo è l’avvocato Francesco Maresca, legale della famiglia di Meredith Kercher, uccisa a Perugia la sera del primo novembre del 2007. I familiari della studentessa inglese costituiti parte civile nei processi per l’omicidio non sono stati coinvolti nel procedimento per calunnia. Il legale ha parlato di “ombre che continuare a restare sul delitto”.

Sulla sentenza si è soffermato anche Raffaelle Sollecito che non incontrerà Amanda Knox a differenza di quanto accaduto due anni fa. “Ho sempre detto e ribadito che sono stati violati i nostri diritti durante quegli interrogatori e il fatto che lei abbia accusato una persona terza era conseguentemente all’errore e all’atteggiamento degli inquirenti che non hanno minimamente rispettato nessuna regola e nessuno dei nostri diritti. Mi dispiace per questo epilogo”.