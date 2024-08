Andrea Catamerò travolto e ucciso a Ostuni, arrestato il 26enne che non l’ha soccorso: positivo alle droghe

É stato arrestato un 26enne per l’investimento che ha provocato la morte del 25enne Andrea Catamerò ad Ostuni, in provincia di Brindisi, nella tarda serata di domenica 4 agosto. Dopo aver travolto il giovane, il conducente della Mercedes A180 è fuggito senza prestare soccorso.

Andrea Catamerò è stato investito vicino a un lido in località Pilone, il conducente non si è fermato per soccorrerlo

Il malcapitato è stato travolto all’esterno di un lido lungo la complanare in località Pilone. L’impatto è avvenuto in una zona con poca luminosità e con la careggiata ristretta dalle auto parcheggiate. La vettura che ha impattato il 25enne viaggiava da Torre Canne. Andrea Catamerò è morto sul colpo nonostante i tempestivi soccorsi. Subito sono scattate le ricerche da parte dei poliziotti, coordinati dal vicequestore Michele Marinelli, che anche grazie ad alcune testimonianze acquisite sul posto sono riusciti a risalire all’auto ed all’uomo che era alla guida, il 26enne Marco Mola, nato a Monopoli e residente a Fasano.

Sulla sua vettura sono presenti segni ritenuti compatibili con l’investimento. Dagli accertamenti clinici eseguiti è emerso che l’arrestato guidava dopo aver assunto cocaina e cannabinoidi. Mola è stato tradotto al carcere di Brindisi con l’accusa di omicidio stradale aggravato e omissione di soccorso.

Andrea Catamerò era un appassionato di musica. Numero gli scatti su Facebook che lo ritraggono alla consolle nelle vesti di dj. Incredulità e sconcerto a San Vito dei Normanni appena si è diffusa la notizia dell’improvvisa scomparsa del 25enne. “È con profondo dolore e sgomento che apprendo della tragica scomparsa di un giovane originario di San Vito dei Normanni, vittima di un incidente stradale avvenuto la scorsa notte lungo la complanare che conduce dal Pilone a Torre Canne, nel territorio ostunese.

Fermato Marco Mola, il 26enne è risultato positivo al test sulle droghe

Il giovane , un ragazzo di soli 25 anni, è stato investito dall’automobilista che ha causato l’incidente. In questo momento di grande tristezza, a nome di tutta la comunità, esprimo le mie più sentite condoglianze alla famiglia del giovane La nostra città è scossa da questa notizia dolorosa, che colpisce tutti noi nel profondo soprattutto per la dinamica dell’evento” – ha riferito il sindaco di Ostuni, Angelo Pomes, attraverso una nota stampa.

“Nel rispetto di questo momento di lutto, invito tutti – aggiunge – a riflettere sull’importanza della responsabilità che abbiamo nei confronti del prossimo ogni volta che ci mettiamo alla guida specialmente nel periodo estivo in cui il traffico si intensifica ed è fondamentale prevenire ogni tipo di pericolo”. “Un ringraziamento sentito alle forze dell’ordine con cui stiamo lavorando per potenziare i controlli anche in termini di miglioramento della sicurezza stradale. Confido nella giustizia affinché venga fatta piena luce su quanto accaduto e perché tragedie come questa non si ripetano più ” – ha chiosato Pomes.