Trovata morta Alice Morelli, le ricerche e l’appello a Chi l’ha visto per la giocatrice di softball

Alice Morelli

La 23enne non era rientrata nella sua abitazione di Bologna

É stata ritrovata senza vita la 23enne Alice Morelli, la giocatrice di softball delle Blue Girls Bologna, della quale si erano perse le tracce dal tardo pomeriggio di mercoledì 23 aprile. La ragazza non era rientrata a casa, a Bologna: i suoi genitori hanno quindi diramato un appello e denunciato la scomparsa in Questura. L’hanno cercata disperatamente per un giorno intero, utilizzando anche i social per avvertire e trovare il maggior numero possibile di indicazioni e aiuti.

Il corpo rinvenuto in zona San Ruffillo

L’ultima volta era stata vista in zona Mazzini-Savena e il suo cellulare era rimasto a casa. Il suo corpo è stato trovato vicino alla rotonda del Dazio, in zona San Ruffillo, uno degli ultimi posti dove Alice era stata avvistata. Sulle cause e modalità sta indicando la polizia. Lavorava alla Coop di San Lazzaro e allenava le under 13 del Softball con la Bluegirls di Pianoro (Bologna).

In tantissimi si erano mobilitati per trovarla e una scheda sulla ragazza era stata creata anche per il sito web di “Chi l’ha visto?”. L’ipotesi è quella di un gesto volontario con la 23enne che si sarebbe lanciata da un ponte. Alice Morelli era entrata nelle Blue Girls nel 2017, proveniente dal New Bologna Softball, aveva completato le giovanili e poi era approdata nella seconda squadra fino a conquistare la promozione in A1.

‘Ha detto che non poteva venire all’allenamento per un imprevisto’

Con l’Under 18 nel 2020 aveva vinto primo titolo nazionale. “Il 23 pomeriggio ci ha scritto dicendo che aveva avuto un imprevisto e non sarebbe venuta all’allenamento dell’Under 13. Ho pensato a impegni legati al nuovo lavoro che aveva iniziato di recente” – ha riferito la head coach Veronica Casella. Rinviata la partita delle Blue Girls contro il Rovigo, prevista per il 25 aprile.