Arco, raggiunge l’ex e la sorella in canonica e le colpisce col mattarello prima di suicidarsi

Aveva deciso di troncare una relazione che era diventata insostenibile. Maria Santonastasio, 55 anni, aveva trovato ospitalità con la sorella Brigida, 56 anni, in una canonica di Vignole di Arco, in Trentino.

Gaetano Piro si è ucciso dopo aver aggredito in canonica Maria e Brigida Santonastasio

Nonostante ciò l’ex, il 43enne Gaetano Piro, non ha esitato a fare irruzione nella struttura, a 100 metri dalla sua abitazione, ed a raggiungere le due donne che ha aggredito con un mattarello nella notte fra mercoledì 5 aprile e giovedì 6 aprile. L’uomo si è avventato con violenza sulle sorelle, colpendole ripetutamente.

Convinto forse di averle uccise è rientrato in casa e si è tolto la vita. L’allarme è stato lanciato dai vicini dell’uomo mentre le Maria e Brigida Santonastasio sono state trasferite in elicottero all’ospedale Santa Chiara di Trento.

Le condizioni dell’ex di Gaetano Piro non desterebbero preoccupazioni mentre alla sorella è stato diagnosticato un trauma cranico ed è ricoverata in condizioni critiche in terapia intensiva.