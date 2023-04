Caldes, il 26enne Andrea Papi trovato morto nei boschi: l’ipotesi dell’aggressione di un orso

Aveva deciso di arrampicarsi vero il Monte Peller, in Val di Sole, per allenarsi ma non è tornato indietro con fidanzata e amici che lo attendevano per cena che hanno lanciato l’allarme quando non l’hanno visto rientrare. Il 26enne Andrea, Papi, runner per passione, è stato trovato morto alle 2 nella notte tra mercoledì 5 e giovedì 6 aprile.

Il runner Andrea Papi si stava allenando sul Monte Peller

L’uomo aveva inviato un messaggio alla madre intorno alle 17. Subito si è attivata la macchina dei soccorsi che hanno visti impegnati i carabinieri della compagnia di Cles, i vigili del fuoco volontari della vallata con droni e cani molecolari. Originario di Caldes (Trentino), lo studente di scienze motorie (a Ferrara) è stato rinvenuto con ferite provocate da un animale selvatico di grosse dimensione.

Si presuppone che Andrea Papi sia stato aggredito da un orso anche se non è da escludere che il giovane abbia accusato un malore mentre correva e che in un secondo momento l’animale si sia avventato sul corpo del 26enne. Sul posto è stato trovato anche un bastone insanguinato.

L’allarme lanciato dalla fidanzata, indaga la Procura di Trento

Sul decesso del runner di Caldes indaga la Procura di Trento che aprirà un fascicolo di inchiesta con il magistrato inquirente che disporrà l’esame autoptico per far chiarezza sulle cause della morte. La zona dove è stata ritrovata la vittima è frequentata da orsi. Poche settimane fa era stato aggredito il fratello del sindaco di Rabbi Lorenzo, Alessandro Cicolini.