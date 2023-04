Chi è Helena Prestes, l’amica di Nikita a L’Isola dei Famosi: la reazione, ex di un vippone

Qualche giorno di relax e le fan di Nikita Pelizon, vincitrice del GF Vip 7, affileranno le armi e torneranno a ‘ruggire’ con il via della nuova edizione de L’Isola dei Famosi.

Helena Prestes a L’Isola dei Famosi, la modella brasiliana ha partecipato a Pechino Express con Nikita Pelizon

La triestina non si tufferà nel mar dei Caraibi ma indirettamente sarà protagonista dell’avventuroso reality. Nelle ultime ore è stata ufficializzata la partecipazione di Helena Prestes al programma televisivo condotto da Ilary Blasi. Con la modella partecipò a Pechino Express formando la coppia Italia Brasile che, dopo aver vinto numerose prove, fu eliminata ad un passo dalla finalissima.

Helena Prestes è nata 32 anni fa in ‘quartiere difficile’ di San Paolo, in Brasile. Lavora come modella ma è anche un insegnante di yoga ed ha aspirazioni cinematografiche. Da ragazzina ha iniziato a praticare basket militando in una squadra locale ma ha sempre sognato di lavorare nel mondo della moda per aiutare economicamente la famiglia. Lascia la palla a spicchi ed inizia a sfilare e ben presto diviene testimonial di importanti marchi e griffe. Ha due sorelle ed è molto legata al cagnolone bianco.

Dal basket alle passerelle, avrà il sostegno di Nikita e della sua fandom: ‘Amore fino alla fine’, ex di Antonino

La scorsa estate la modella brasiliana ha avuto una breve relazione con Antonino Spinalbese. Prima del GF Vip aveva pronosticato Nikita Pelizon finalista. “Sapevo che sarebbe piaciuta al pubblico” – ha dichiarato in un’intervista. Non è tardato ad arrivare il commento della triestina appena è stata ufficializzata la partecipazione di Helena Prestes a L’Isola dei Famosi: “Amore fino alla fine, forza e volontà. Resisti”. A ruota tanti post delle nikiters: “La faremo arrivare fino alla fine”.