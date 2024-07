Arianna Cuccato muore a 16 anni in un incidente sulla Monselice Mare: tornava dal mare con gli amici

Stava rientrando da una domenica trascorsa al mare con gli amici. La sedicenne Arianna Cuccato è morta in un terribile incidente verificatosi intorno alla 1:00 di lunedì 29 luglio sulla Monselice Mare. La giovane così come gli altri occupanti del mezzo erano originari di Conselve, in provincia di Padova.

L’auto è uscita di strada a Correzzola, Arianna Cuccato è deceduta mentre veniva trasportata in ospedale

La Fiat Punto con cinque giovani a bordo (tre ragazze e due ragazzi) è uscita di strada a Correzzola, all’altezza di via Bassa. L’auto, guidata da un ventunenne anche lui ferito e portato in ospedale per accertamenti, è finita per rovesciarsi sottosopra, dopo aver impattato contro una recinzione, forse per l’elevata velocità. Nell’incidente non sono rimaste coinvolte altre vetture. La comitiva stava rientrando da Sottomarina.

Dopo essere stata estratta dalle lamiere Arianna Cuccato è stata a lungo rianimata dal personale sanitario del Suem ma purtroppo, nonostante i soccorsi, è deceduta appena l’ambulanza è arrivata in ospedale. Sul posto anche i vigli del fuoco e i carabinieri per mettere in sicurezza i mezzi e fare i rilievi del caso.

Ferito il ventunenne che era alla guida della vettura, choc a Conselve

Il conducente è risultato negativo all’alcol test e non aveva assunto sostanze stupefacenti mentre l’utilitaria è stata sequestrata in attesa della chiusura delle indagini. La viabilità è tornata regolare soltanto dopo le 4:00. Dolore e incredulità a Conselve dove la famiglia della ventunenne era molto conosciuta. Il papà è uno dei titolari della vetreria Conselvetro. La giovane frequentava il liceo Duca d’Aosta a Padova.