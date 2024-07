Ha accusato un malore mentre stava passeggiando per le strade di Salerno. Le cure in ospedale, al Ruggi di Salerno, e la scomparsa Dalle 20:00 di sabato 13 luglio si sono perse le tracce di Kei Hixon, 21enne inglese che sta trascorrendo un periodo di vacanza con i genitori e il fratello a Cava de’ Tirreni, città di origine della madre.

Kei Hixon è in vacanza con i genitori a Cava de’ Tirreni

Dopo essere stato visitato e tranquillizzato in pronto soccorso il giovane si è allontanato dal presidio ospedaliero da solo. Era in stato confusionale – non ricordava il suo nome – e con sé non aveva né telefono cellulare né documenti di riconoscimento. Al braccio aveva un Apple Watch che risulta spento. L’ultimo segnale lo localizzava sulla litoranea di Salerno. I genitori hanno presentato denuncia di scomparsa e nelle ultime ore le indagini si sono allargate anche alla provincia di Napoli.

Kei Hixon non parla italiano. É alto 1,70 ed al momento della scomparsa indossava una maglietta Nike ed un pantaloncino azzurro. Non ha tatuaggi o altri segni particolari. Pare che già in passato avesse accusato malori simili a quello che accusato nella serata di sabato 13 luglio. In queste ore di grande apprensione la cugina, Rita Criscuolo, ha lanciato numerosi appelli sui social nella speranza di ricevere notizie utili su Kei Hixon.