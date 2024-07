Ayres Sasaki abbraccia fan bagnato durante il concerto e muore fulminato: choc in Brasile

Una morte assurda ha sconvolto il Brasile e il mondo della musica. Il cantante Ayres Sasaki ha perso la vita durante un concerto al Solar Hotel di Salinópolis, un comune del Pará. Il dramma si è consumato in pochi istanti il 13 luglio ma la notizia si è appresa solo nelle ultime ore.

Il cantante Ayres Sasaki è morto durante il concerto a Salinópolis: l’abbraccio con un fan con i vestiti bagnati e la scossa elettrica

Un fan si è avvicinato all’artista e l’ha abbracciato. Un gesto d’affetto che si è trasformato in una trappola mortale per il 35enne. Lo spettatore aveva infatti i vestiti bagnati e il contatto con un cavo nelle vicinanze avrebbe provocato una scarica elettrica che non ha dato scampo ad Ayres Sasaki che è morto sul colpo.

I soccorritori, intervenuti tempestivamente, non hanno potuto far altro che accertare il decesso del cantante brasiliano. Sulla vicenda indaga la polizia civile del Pará che ha ascoltato i numerosi testimoni della tragedia. I titolari dell’hotel hanno manifestato cordoglio e “profondo dispiacere” per la prematura scomparsa della rockstar.

Ayres Sasaki con la moglie

La polizia ha aperto un’inchiesta, il dolore della moglie

Appena la ferale notizia si è diffusa sui social, i fan di Ayres Sasaki hanno manifestato il loro dolore e l’incredulità sui profili ufficiali del cantante morto fulminato dalla scarica elettrica. “Straziante per tua moglie, per la tua famiglia, i tuoi amici e i tuoi fan”. Lascia la moglie Mariana, con la quale era sposato da soli 11 mesi. “Vorrei ringraziarvi per ogni messaggio di affetto e di conforto, per ogni preghiera in questo momento difficile che stiamo attraversando” – il post condiviso dalla partner di Sasaki.