Bambina di 8 anni annega a Bibione sotto gli occhi dei genitori

Una bambina di 8 anni di nazionalità tedesca è annegata, nel pomeriggio di lunedì 26 agosto, nella zona della centralissima Piazza Zenit a Bibione (Venezia) mentre faceva il bagno. La piccola stava giocando nell’acqua bassa.

Tragedia a Bibione, la bambina tedesca stava giocando nell’acqua bassa quando ha accusato un malore

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, la piccola che sapeva nuotare, è scesa in acqua con i genitori che la controllavano dalla battigia. Complice il caldo c’era molta gente in acqua e in un primo momento non si sono accorti che era in difficoltà. Scattato l’allarme è stata portata a riva da un bagnino e successivamente assistita dai sanitari del vicino centro medico d’emergenza. Quindi è intervenuto un elicottero da Padova ma per la bambina non c’è stato nulla da fare. É stata dichiarata morta dopo un’ora di massaggio cardiaco.

Nel caso i genitori della piccola solo in un secondo momento si sono resi conto che la figlia stava male

Era stato già allertato l’elicottero da Padova nella speranza di trasferire la bambina di 8 anni in ospedale. Le indagini sono a carico dei Carabinieri di Bibione coordinati dalla Procura di Pordenone. I genitori, sotto choc, sono assistiti dagli psicologi dell’azienda sanitaria. Nella tarda mattinata a Jesolo, tra le piazze Aurora e Marina dove ha perso la vita un’anziana turista di nazionalità austriaca.