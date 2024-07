Bambina di 5 anni annega in piscina a Imola sotto gli occhi della madre

Una bambina di cinque anni è morta annegata nella piscina dell’hotel Molino Rosso a Imola in via Selice, poco distante dall’uscita dell’autostrada A14. É successo nel tardo pomeriggio di mercoledì 24 luglio. La piccola, che abitava con la famiglia in un paese della zona, a quanto si apprende era in piscina con la madre al momento della tragedia.

La bimba di 5 anni si trovava nella piscina di un hotel di Imola, i soccorritori hanno provato a rianimarla per un’ora

Immediatamente sono arrivati gli operatori del 118 che per un’ora hanno provato a strappare la piccola alla morte ma alla fine non hanno potuto far altro che constatare il decesso. I carabinieri stanno ricostruendo il contesto della tragedia, ascoltando i testimoni. Secondo una prima ricostruzione la piscina dove ha fatto il bagno la bambina di 5 anni non sarebbe stata particolarmente profonda (la vasca sarebbe alta un metro e venti). Al momento della tragedia la madre non era in acqua con la piccola.

Ad un certo punto i bagnanti hanno iniziato a gesticolare per richiamare l’attenzione dei bagnini in quanto il corpicino galleggiava in modo innaturale. La famiglia della bimba ha origini albanesi ed è residente in un paese della Vallata del Santerno.