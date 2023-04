Bimbo di 11 anni travolto e ucciso a Monza

Un bimbo di 11 anni è stato travolto e ucciso nel pomeriggio di giovedì 27 aprile a Monza. L’incidente si è verificato intorno alle 16:30 in via Buonarroti, vicino al confine con Brugherio.

Il bambino di origine cinese è stato investito da un’auto guidata da una 50enne di Brugherio

Secondo una prima ricostruzione il piccolo di origini cinesi è stato investito all’altezza di un negozio all’ingrosso di prodotti per la casa da una Mini Countryman guidata da una cinquantenne di Brugherio. Le condizioni del bimbo sono apparse subito delicate.

Sul posto sono intervenute in codice rosso due ambulanze, un’automedica e l’elisoccorso che ha trasportato il bambino di 11 anni all’ospedale San Gerardo di Monza dove è deceduto poco dopo l’arrivo al Pronto soccorso.

La disperata corsa all’ospedale San Gerardo, il cordoglio dell’assessore alla sicurezza di Monza

Gli agenti della polizia locale hanno effettuato i primi rilievi ed ascoltato la conducente della vettura. Saranno analizzate anche le telecamere presenti in zona via Buonarroti per ricostruire la dinamica dell’investimento mortale.

L’assessore alla Sicurezza Ambrogio Moccia ha manifestato il proprio cordoglio alla famiglia del ragazzino deceduto nell’incidente.