Isola dei Famosi, la busta della discordia: il futuro nel reality di Enrico Papi è una… Sarabanda

In bilico per un gesto durante la puntata del 24 aprile de L’Isola dei Famosi o per un ruolo che sembra gli vada stretto? Secondo The Pipol l’esperienza di Enrico Papi come opinionista potrebbe chiudersi bruscamente per non aver rispettato una liturgia che da sempre è riservata al conduttore del reality show.

Enrico Papi ha strappato dalle mani di Ilary Blasi la busta dell’eliminato: il gesto avrebbe infastidito gli autori

Il 57enne, ex timoniere di Sarabanda, ha strappato dalle mani di Ilary Blasi la busta che conteneva il nome dell’eliminato (Marco Predolin). Una mossa che avrebbe irritato regia e autori ed infastidito l’ex moglie di Francesco Totti. Inoltre sembra che già in occasione della prima puntata c’erano state piccole incomprensioni che altri hanno invece interpretato come siparietti studiati a tavolino.

Il ruolo di opinionista e la conduzione de La pupa e il secchione

Nelle ultime ore ci sarebbero stare riunioni roventi per decidere il futuro di Papi che secondo Tv Blog sarebbe stato scelto come opinionista nell’ambito di un’operazione più ampia in cui rientra la conduzione de La pupa e il secchione nel 2024, programma che tra l’altro ha già presentato in passato.

Nel frattempo il romano ha condiviso una citazione sui social che potrebbe essere legata al suo futuro a L’Isola dei Famosi: “Tutti i grandi pensieri sono concepiti mentre si cammina”.