Banchetto di nozze tragico nel pescarese, boccone di traverso: muore madre dello sposo

Un banchetto nuziale è finito in tragedia in provincia di Pescara con la madre dello sposo che è morta dopo essere rimasta soffocata da un boccone di prosciutto.

Il dramma in un ristorante di Serramonacesca, fatale all’85enne un boccone di prosciutto

La tragedia si è consumata nel primo pomeriggio di sabato 1° luglio in un ristorante di Serramonacesca, in provincia di Pescara. I presenti hanno immediatamente soccorso la signora Maria Domenica, 85 anni, tentando la manovra di Heimlich per salvarle la vita. Nel frattempo sono arrivati anche gli operatori del soccorso ma per la madre dello sposo non c’è stato nulla da fare.

Incredulità e costernazione a Cugnoli, il comune della Val Pescara di origine dell’85enne, appena si è diffusa la ferale notizia. Sul posto anche i carabinieri che hanno ascoltato alcuni testimoni ed effettuato i rilievi del caso.

Choc e incredulità a Cugnoli, il paese di origine della donna: il 3 luglio i funerali

Un dramma per il figlio dell’anziana che ha visto morire la madre davanti ai suoi occhi in quello che doveva essere il giorno più bello della sua vita. La donna, che era rimasta vedova, lascia due figli e gli adorati nipoti. I funerali saranno celebrati lunedì 3 luglio nella chiesa di Santo Stefano a Cugnoli.