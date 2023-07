Annalisa mostra l’abito da sposa: le prime parole dopo le nozze segrete

Primo scatto per Annalisa dopo il matrimonio segreto alla Basilica di San Francesco di Assisi con Francesco Muglia, vicepresidente marketing di Costa Crociere. La cantante originaria di Savona ha condiviso su Instagram due foto con l’abito indossato in occasione delle nozze.

Annalisa in abito bianco griffato Dolce&Gabbana, Chiara Ferragni apprezza

Per il giorno più bello della sua vita l’artista ha scelto un completo bianco firmato Dolce&Gabbana che ha incassato i consensi degli ammiratori e di tre cuoricini di Chiara Ferragni e di tanti altri volti noti della musica e della televisione italiana. “Mi sono chiesta tante volte che cos’è l’amore e la verità è che non ho risposta precisa” – ha scritto Annalisa nella didascalia a corredo delle foto.

‘Mi sono chiesta tante volte cos’è l’amore e la verità è che non ho una risposta precisa’

“La musica, le mie persone, le mie fragilità, i miei traguardi, mettersi nei panni degli altri, l’immaginazione, i luoghi, la condivisione, piangere, ridere, buttarsi. L’amore per l’amore” – con la data delle nozze, 29 giugno, come chiosa finale. Dopo il rito religioso Annalisa e Francesco Muglia hanno festeggiato il sì più dolce il 1° luglio a Tellaro, in Liguria, con un ricevimento al quale hanno preso parte 200 invitati.