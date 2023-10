Banchetto di nozze non pagato: lo sposo salda ma è scontro sulla cifra, anche il matrimonio è un giallo

L’accredito è stato effettuato ore 13:33 di mercoledì 4 ottobre 2023. È il saldo del banchetto di nozze tenuto ad agosto da Moreno P. quando ha promesso eterna fedeltà alla compagnia Svenja con la benedizione di un pastore luterano.

In Germania dopo il banchetto di nozze non pagato: lo sposo accredita il saldo da Wiesbaden

La vicenda era assurta agli onori della cronaca nelle scorse ore dopo che il ristoratore aveva denunciato la fuga degli sposi in Germania serve pagare quanto pattuito nei tempi stabiliti. L’operazione è stata perfezionata presso una società di servizi bancari con sede a Wiesbaden in Germania mentre quello di destinazione è della famiglia Fabrizi che gestisce il ristorante La Rotonda a Boville Ernica.

Al pranzo di nozze avevano partecipato 74 adulti e 15 bambini. La distinta di pagamento è stata inviata a fine mattinata allo studio legale dell’avvocato Antonio Ceccani di Frosinone che assiste lo sposo: “Il mio cliente mi ha pregato di informare la controparte d’avere saldato il conto con questo versamento, confermando che non era sua intenzione sottrarsi ma che si è trattato semplicemente di un equivoco”.

Luigi Tozzi aveva presentato lunedì una denuncia ai carabinieri nei confronti dello sposo per insolvenza fraudolenta. “Se avremo conferma di questo versamento e se andrà a coprire realmente la parte mancante del conto ritireremo la denuncia” – ha commentato dopo la notizia del versamento del saldo. Il titolare, Enzo Fabrizi, ha riferito a La vita in diretta che non è stato fatto il versamento per intero.

Il titolare del ristorante a La vita in diretta: ‘Mancano 1500 euro e le spese legali’, al comune di Ferentino non risulta l’atto di nozze

“Ancora il conto non risulta pagato perché non risultava il bonifico di tremila euro. E comunque mancano all’appello 1500 euro più l’avvocato. Se loro saldano tutto io ritiro la denuncia”. Nel frattempo è emerso un altro giallo.

Secondo quanto riferito durante la trasmissione di Rai 1 al Comune di Ferentino non risulta nessun atto che attesti le nozze. Il sacerdote ha mostrato in tv il messaggio che gli aveva inviato lo sposo per disdire il matrimonio in chiesa e che sarebbe stato celebrato “dal cancelliere della Germania”.