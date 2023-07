Bassano, la 30enne Sara Tomaselli Paolin trovata priva di vita dal marito: l’ultimo saluto nella sua Levico, la passione per scrittura e fotografia

Saranno celebrati lunedì 10 luglio alle 15:30 alla chiesa parrocchiale di Levico Terme, in provincia di Trento, i funerali di Sara Tomaselli Paolin, la social media manager 30enne trovata priva di vita dal marito nel letto di casa della loro abitazione di Bassano del Grappa.

Sara Tomaselli Paolin lottava contro una malattia ereditaria, il giorno prima del decesso era andata a lavoro

Originaria di Selva si era trasferita in Veneto dopo aver sposato, appena un anno fa, Claudio Paolin che mercoledì 5 luglio ha fatto la triste scoperta. Da tempo lottava con una malattia ereditaria ed era stata costretta a subire una serie di interventi.

Nessuno si aspettava, però, un’evoluzione così rapida della malattia. Il giorno prima si era recata regolarmente a lavoro e non c’erano stati segnali allarmanti. Laureata in Beni culturali, era perito grafico e faceva il social media manager per un’agenzia della zona. Intraprendente, brillante e con la grande passione per la scrittura e la fotografia che esplicitava con la collaborazione come redattrice con la rivista UnderTrenta.

Si era sposata da un anno, lavorava come social media manager e collaborava con una rivista

Le problematiche legate alla malattia non avevano frenato i progetti di Sara Tomaselli Paolin. Ora Levico piange una figlia della sua terra. Nonostante si offese trasferita a Bassano del Grappa la trentenne era profondamente legata al comune di origine. “Era una donna espansiva, con idee chiare, piena di capacità” -così Moreno Peruzzi, cugino di Sara Tomaselli Paolin e assessore comunale della città di Levico