Villorba, lo straziante addio a Klaudio: trafitto da una lamiera di un camion mentre rientrava da Barcellona, aveva giocato con Treviso e Chievo

A Villorba era arrivato con la famiglia, originaria di Scutari (Albania), nel 2006 ed aveva subito legato con il territorio.

L’auto di Klaudio Mirashi è stata colpita dalla lamiera caduta dal camion che lo precedeva

Si era diplomato all’istituto Giorgi di Treviso e si era dedicato al calcio, sua grande passione, prima che un infortunio lo costringesse a lasciare. La notizia dell’improvvisa scomparsa del 23enne Klaudio Mirashi ha colpito profondamente la località trevigiana dov’era conosciuto ed apprezzato. Una tragica fatalità verificatasi lontano da casa, a Barcellona, rientrando dall’aeroporto dove aveva accompagnato il cugino ed un amico.

L’ex calciatore viaggiava a bordo di una Mercedes classe A quando dal camion che lo precedeva si è staccato un pezzo di lamiera che ha sfondato il parabrezza e, come una lama, ha trafitto il collo trapassando la trachea. Il giovane è stato trasportato in ospedale in condizioni disperata e lunedì 3 luglio è stato dichiarato il decesso.

Aveva appena accompagnato il cugino all’aeroporto, sotto choc la famiglia che dal 2006 vive a Villorba

Dalle testimonianze raccolte i soccorsi sarebbero arrivati ​​in ritardo, minuti decisivi in ​​cui il cervello di Klaudio sarebbe rimasto senza ossigeno per troppo tempo. La polizia sta ancora indagando per capire come la lamiera si sia staccata dal camion. La famiglia, che vive tra le frazioni di Fontane e Carità, si è messa subito in contatto con le autorità locali e in ospedale hanno avuto conferma delle drammatiche condizioni di Klaudio Mirashi.

Poi la terribile telefonata che ha spazzato via ogni speranza facendo piombare nel dolore mamma Mimoza, papà Kol e la sorella Klaudia. Prima appendere le scarpette al chiodo il 23enne aveva militato nel Villorba, Treviso e Chievo.

L’ultimo saluto alla chiesa parrocchiale di Fontane di Villorba

La salma del giovane è rientrata nella Marca venerdì da Barcellona e sabato 8 luglio sono stati celebrati i funerali (alle 15:30) nella chiesa parrocchiale di Fontane de Villorba. Al termine della cerimonia, la salma è stata trasferita al cimitero di Fontane.