Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi, siparietto ai palinsesti Rai dopo i rumors del passato e la stoccata di Belen

Dal presunto flirt alla stoccata di Belen Rodriguez a Le Iene. A distanza di tre anni Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi si sono ritrovati ‘vicini di banco’ in occasione della presentazione dei palinsesti Rai a Napoli.

Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi finirono al centro del gossip tre anni fa, Belen punzecchiò la collega a Le Iene

Immagini che non sono passate inosservate ricordando il gossip che infiammò l’estate smentito dalla conduttrice televisiva. Rumors che erano stati nuovamente alimentati dalle pungenti affermazioni di Belen su Alessia Marcuzzi a Le Iene. “Professionalmente è molto brava ma non posso dire che sia stata sempre corretta con me. C’ho anche litigato. Se ho avuto un flirt in comune con lei? Non lo so” – disse la show girl argentina.

A distanza di tempo l’ex conduttrice del Festival Bar e del Grande Fratello si è trovata al fianco di Stefano De Martino durante l’evento Rai dedicato all’offerta televisiva per la stagione 2023/24. Volti di punta di Rai 2 ed anche protagonisti di un siparietto quando sono saliti sul palco con Francesca Fagnani ed Alessandro Cattelan per presentare i rispettivi programmi.

Alessia Marcuzzi segue al fianco di Stefano De Martino la presentazione dei palinsesti, sul palco: ‘Era lui che disturbava’

Ema Stokholma ha fatto notare che erano i più indisciplinati. “Male male in prima fila, si sentiva tutto”. Pronta la replica di Alessia Marcuzzi: “Colpa di De Martino, ma vi disturbavamo… si sentiva molto questa voce di De Martino“. Nello scambio di battute si è inserito l’ex ballerino: “Ci hai fatto divertire, noi almeno eravamo svegli”.