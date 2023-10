Bellizzi, moto si schianta su auto: giovane coppia perde la vita, Marika festeggiava il compleanno

Marika è morta nel giorno del suo 22esimo compleanno con il fidanzato in un terribile incidente stradale a Bellizzi, in provincia di Salerno.

Incidente Bellizzi, schianto fatale in via delle Industrie: morti la 22enne Marika Capacchione e il 26enne Pierpaolo De Martino

Nello schianto, verificatosi dopo le 11 di martedì 10 ottobre, hanno perso la vita Marika Capacchione, originaria di Battipaglia, e Pierpaolo De Martino, 26enne di Montecorvino Rovella. La coppia viaggiava a bordo di una moto di grossa cilindrata guidata dall’uomo che per cause in corso di accertamento ha impattato con violenza contro tre auto in via delle Industrie.

Una carambola infernale che non ha dato scampo ai due giovani. Marika Capacchione è morta sul colpo, mentre Pierpaolo De Martino è deceduto poco dopo essere arrivato in condizioni disperate all’ospedale Ruggi di Salerno.

La giovane festeggiava il compleanno, il sindaco di Bellizzi: ‘Non ci sono parole per questa tragedia’

Sgomento da parte del sindaco di Bellizzi , Mimmo Volpe che sui social scrive: “Sono profondamente addolorato e affranto dal dolore. Non ci sono parole per questa tragedia. Sono vicino al dolore e alle preoccupazioni delle famiglie di questi giovani ragazzi. I due angeli si si ritroveranno in cielo”.