Mia Khalifa licenziata da Playboy per i tweet a sostegno di Hamas: ‘Disgustosi e riprovevoli’

Playboy ha deciso di dare il benservito alla star di Instagram Mia Khalifa per una serie di tweet inviati riguardanti Hamas e la guerra in Israele. Impossibile accedere alla sua pagina online sul portale della rivista del compianto Hugh Hefner. Chi tenterà di accedere ai suoi contenuti si imbatterà nella scritta “Non trovato”.

Da Playboy definiscono “disgustose e riprovevoli” le parole di Mia Khalifa. “Scriviamo per informarvi della nostra decisione di interrompere il rapporto con Mia Khalifa, inclusa l’eliminazione del canale di Mia sulla nostra piattaforma. Noi incoraggiamo la libertà di espressione e il dibattito politico costruttivo, ma abbiamo una politica di tolleranza zero per l’incitamento all’odio. Ci aspettiamo che Mia capisca che le sue parole e le sue azioni hanno delle conseguenze.”

Esternazioni che hanno spinto il conduttore radiofonico SiriusXM Todd Shapiro a scrivere che l’audace influencer è stata “licenziata con effetto immediato” dal suo ruolo di consulente. Il provvedimento arriva dopo che l’ex attrice a luci rosse ha pubblicato una serie di tweet a sostegno di Hamas.

L’influencer libanese: ‘Qualcuno può dire ai combattenti per la libertà in Palestina di filmare in orizzontale’

“Qualcuno può dire ai combattenti per la libertà in Palestina di girare i telefoni e filmare in orizzontale?” – uno dei post condivisi dalla libanese naturalizzata statunitense. Ha anche condiviso un’immagine dei terroristi che viaggiano nel retro di un camioncino definendola un “dipinto rinascimentale” e aggiungendo:

“Voglio solo assicurarmi che ci siano filmati in 4K della mia gente che abbatte i muri della prigione a cielo aperto in cui sono stati costretti a lasciare le loro case” – ha scritto Mia Khalifa che poi ha aggiunto che le sue parole non incitano in alcun modo la violenza.