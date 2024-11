Bimba cade dalla finestra di una casa famiglia a Botricello, la madre si toglie la vita in ospedale

Si è suicidata la mamma della bambina di 7 anni che intorno alle 10:00 di mercoledì 27 novembre è caduta da una finestra della casa famiglia dove erano ospiti, a Botricello, nel Catanzarese.

La donna era giunta in ospedale insieme con la bambina, dichiarata in gravi condizioni, e non avrebbe retto al dolore. Secondo quanto appreso, la donna avrebbe aperto una finestra dell’ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro gettandosi nel vuoto. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato per le indagini del caso. Mamma e figlia, originarie di un centro della Presila Catanzarese, erano ospiti della struttura, a Botricello, da diverso tempo e, nonostante una situazione complessa, vivevano nel centro gestito da a Don Veloná con normale tranquillità fino all’incidente della piccola, seguito dal gesto estremo della mamma.

Immediati i soccorsi, prima con l’intervento di una ambulanza e degli uomini dell’Arma poi con l’elisoccorso. Tuttavia, dopo aver intubato la piccola, si è preferito procedere con il trasporto in ambulanza scortata dai militari dell’Arma. I carabinieri della compagnia di Sellia Marina stanno conducendo le indagini per chiarire le cause di quello che al momento si configura come un incidente, per accertare o eventualmente escludere eventuali responsabilità.