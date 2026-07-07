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Va in vacanza in Sardegna con la famiglia, poi il malore improvviso: bimbo di 9 anni muore in un resort a Santa Teresa Gallura

DiRedazione

Pubblicato: 7 Lug, 2026 - ore: 16:27 #Licciola, #malore, #Santa Teresa Gallura, #Valle dell'Erica
Sul posto è intervenuto anche l'elisoccorso ma per il bambino non c'è stato nulla da fareSul posto è intervenuto anche l'elisoccorso ma per il bambino non c'è stato nulla da fare

La tragedia nella mattinata a Valle dell’Erica

Una vacanza estiva si è trasformata in un dramma a Santa Teresa Gallura, nel nord della Sardegna. Un bambino di 9 anni, di nazionalità norvegese, è morto nella mattinata di martedì 7 luglio dopo aver accusato un improvviso malore all’interno del resort Valle dell’Erica, dove soggiornava insieme ai genitori.

L’allarme è scattato intorno alle 11, quando il piccolo si è sentito male mentre si trovava nella struttura ricettiva, nei pressi della spiaggia della Licciola. La situazione è apparsa subito gravissima.

Inutili i tentativi di rianimazione del medico e del 118

I primi a intervenire sono stati il medico presente nel resort, che ha iniziato immediatamente le manovre di rianimazione cardiopolmonare, e il personale della struttura.

Pochi minuti dopo sono arrivati anche i sanitari del 118, con un mezzo di soccorso avanzato e l’elisoccorso Areus, mobilitato vista la gravità della situazione.

Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori e i lunghi tentativi di rianimazione, per il bambino non c’è stato nulla da fare. Il decesso è stato constatato sul posto.

Il piccolo era in vacanza con la famiglia in Sardegna

Il bambino era arrivato in Sardegna insieme ai familiari per trascorrere alcuni giorni di vacanza in uno dei principali resort della Gallura.

Quella che doveva essere una giornata di relax si è trasformata in pochi istanti in una tragedia che ha sconvolto la famiglia e gli ospiti della struttura.

L’intera area del resort è stata raggiunta dai mezzi di soccorso, mentre il personale ha assistito i genitori del piccolo durante le fasi dell’emergenza.

Accertamenti in corso sulle cause del decesso

Le autorità e il personale sanitario dovranno ora chiarire con precisione le cause del malore improvviso che ha colpito il bambino.

Al momento non sono stati resi noti eventuali problemi di salute pregressi né ulteriori elementi sulle circostanze che hanno preceduto l’arresto cardiaco.

Gli accertamenti delle prossime ore serviranno a ricostruire l’esatta dinamica della tragedia in Gallura e a stabilire cosa abbia provocato il decesso del piccolo turista norvegese, avvenuto durante una vacanza che si è conclusa nel modo più drammatico possibile.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

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