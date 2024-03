Cade e muore affogato ai Murazzi di Torino, la moglie: ‘Non stava facendo un selfie’

“Stavo scattando alcune foto al panorama quando l’ho visto accasciarsi”. Caterina Zungrone ha ricostruito gli ultimi drammatici istanti di vita del marito Luca Aghemo morto dopo essere finito in acqua poco dopo le 20:00 di sabato 16 marzo ai Murazzi di Torino.

Luca Aghemo è caduto in acqua ai Murazzi durante una passeggiata con la moglie: ‘Si è accasciato ed è andato giù’

Racconto che smentisce la prima ricostruzione secondo la quale il 52enne di Rivalta di Torino avrebbe perso l’equilibrio mentre scattava una foto. “Non stavamo facendo un selfie. Luca era appoggiato al muretto, gli avevo affidato la borsa mentre scattavo alcune foto al panorama.

Quando mi sono girata l’ho visto accasciarsi e andare giù, è successo tutto in un attimo” – ha precisato la moglie di Luca Aghemo. Choc e costernazione a Rivalta dove l’uomo, saldatore in una ditta dell’ automotive nel torinese, era molto conosciuto. Le urla della moglie hanno richiamato l’attenzione di Razel Miya, bengalese di 23 anni, che si è tuffato nel Po nel tentativo di salvarlo. “Nessuno faceva niente, erano tutti fermi e mi sono buttato”.

Un giovane si è tuffato in acqua nel tentativo di salvarlo, il sindaco di Torino: ‘Proporrò un riconoscimento ufficiale’

Per mezz’ora ha tentato di tirarlo su senza riuscirvi. Il corpo è stato recuperato dai Vigili del fuoco intorno alle 21:00. “Ci tengo però a ringraziare Rasel, nostro concittadino di origini bengalesi che, vedendo questa persona in difficoltà, si è buttato per provare ma non ci è riuscito, ma credo davvero sia un bellissimo esempio per tutte e tutti noi. Lo incontrerò proporrò al Consiglio comunale di dare a Rasel un riconoscimento ufficiale per il suo gesto” – il sindaco di Torino Stefano Lo Russo.