Napoli, Vincenzo Fiorillo ridotto in fin di vita a 91 anni da senza fissa dimora: gli aveva offerto la colazione

É stato operato nella notte d’ urgenza, all’ospedale Cardarelli di Napoli, Vincenzo Fiorillo che mercoledì 1° maggio è stato aggredito da un 25enne senza fissa dimora all’esterno del bar da lui, in via Costantinopoli, fondato negli anni 60′ ed ora gestito dai figli. L’anziano ha riportato, cadendo rovinosamente, una emorragia celebrale ed è in coma.

Vincenzo Fiorillo aggredito nel bar che aveva fondato da senza fissa dimora tedesco dopo avergli offerto cappuccino e cornetto

L’intervento è stato necessario per cercare di ridurre l’ematoma. Le condizioni del 91enne, ricoverato in rianimazione, rimangono gravi. I figli hanno ricostruito la violenta aggressione anche attraverso le immagini delle telecamere di sorveglianza. L’anziano signore aveva offerto al giovane tedesco, come faceva spesso, anche da mangiare invitandolo poi con gentilezza ad allontanarsi dai tavolini occupati dai clienti dopo una discussione con una donna.

“Era sulla soglia del bar e questo ragazzo ha perso la testa. Gli ha dato uno spinto di una violenza inaudita e l’ha fatto sobbalzare per un paio di metri. Gli aveva offerto pochi istanti prima un cappuccino ed un cornetto in quanto lui sta per strada” – hanno raccontato a La Vita in diretta i figli del 91enne, Gianni ed Emma. “Papà è ancora in coma ed è stato operato. Quest’uomo è stato arrestato per lesioni ma secondo me dovrebbe essere qualcosa di più visto quello che ha fatto ad una persona anziana. Lo volevano tutti bene, lo chiamavano nonno Fiorillo”.

Il 91enne è stato operato, la rabbia dei figli: ‘Papà è in coma per una violenza improvvisa e inaudita’

La figlia ha poi riferito di essere stato al capezzale del papà. “Gli ho parlato per un’ora nella speranza che possa aver recepito qualcosa. Gli ho detto che ha fatto scalpore”. Ingiustificabile resta, a loro giudizio, la violenta reazione che ha avuto come epilogo la caduta dell’anziano che ha battuto la testa sulla soglia d’ingresso del bar. Sconvolti i residenti del quartiere di Napoli che avevano segnalato più volte le incandescenze del senza fissa dimora.