Caldo record, tre uova si friggono a 47° in un minuto sul piedistallo della fontana in Andalusia (VIDEO)

‘Brucia’ anche la Spagna per le temperature record che si stanno registrando in questi giorni. In Andalusia già da fine giugno la colonnina di mercurio ha fatto registrare numeri record.

Caldo rovente a Montoro, l’esperimento su Andalusia Directo nella piazza della città

Una settimana fa la giornalista di Andalusia Directo, su Canal Sur, per dimostrare quanto fosse rovente la temperatura al suolo ha fatto una dimostrazione in diretta tv. Il team del programma si è recato a Montoro, a Córdoba, e ha posizionato una padella per terra sul piedistallo della fontana della piazza. Presto, il giornalista apre diverse uova sulla padella e iniziano a cuocere all’istante. ” Mio Dio… tremendo “, dice il presentatore quando vede la velocità con cui friggono.

Oltre alle uova fritte, in un minuto si è sciolta una candela e si sono liquefatte diverse gelatine

La giornalista ha dichiarato di aver tenuto la padella al sole dalle 13:00 e verso le 18:30 era abbastanza calda per cucinare. In quel momento la temperatura registrata 47 gradi. Il risultato: tre uova cotte all’occhio di bue in poco meno di un minuto. Oltre alle uova fritte, c’era una candela, che si era sciolta, e diverse gelatine che avevano anch’esse iniziato a liquefarsi.