Paura in Spagna: Gudelj si sente male in Córdoba-Racing de Ferrol, lacrime e match sospeso

Paura allo stadio Nuevo Arcángel durante il match di Primera Federación (terza serie spagnola) Córdoba-Racing de Ferrol di sabato 25 marzo. All’11 del primo tempo il calciatore Dragisa Gudelj è svenuto sul rettangolo di gioco.

Il terzino sinistro è stato immediatamente soccorso con l’ambulanza che è entrata in campo ed i servizi medici che hanno effettuato le manovre di rianimazione. Alcuni giocatori preoccupati da quanto stava accadendo non hanno trattenuto le lacrime. Dragisa Gudelj, in forza al Córdoba, si è ripreso ed è stato trasferito in barella sull’ambulanza. Prima di lasciare il campo il calciatore si è sollevato ed ha chiesto di poter continuare a giocare.

Il difensore è stato trasferito all’ospedale universitario Reina Sofía, a poco meno di dieci minuti dallo stadio. Nel frattempo l‘arbitro, in accordo con le due squadre, ha decretato la sospensione del match.

“Il giocatore è stabile, ha subito un arresto cardio-respiratorio e resterà, logicamente, ricoverato” – ha riferito l’amministratore delegato del Córdoba, Javier González Calvo. Lo stop è arrivato dopo un inizio scoppiettante. Il Racing de Ferrol era passato in vantaggio con un gol di Fran Manzanara. Due minuti dopo, il Córdoba ha pareggiato con Willy.

