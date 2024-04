Carabinieri morti nell’incidente a Campagna: 31enne positiva ai test di droga e alcol

Positiva ai primi test e con precedenti per spaccio è in ospedale la 31enne che era alla guida del Range Rover che si è schiantata sull’auto dei carabinieri lungo la strada statale 19, arteria di collegamento tra il quadrivio di Campagna e località Sant’Andrea, nel Salernitano. Nell’incidente sono morti il maresciallo Francesco Pastore, di 25 anni, e l’appuntato scelto Francesco Ferraro, di 27 anni.

Positiva ai test di alcol e droga la conducente del Range Rover che si è schiantato sull’auto dei carabinieri

Come riferito da Repubblica i test su alcol e cocaina hanno accertato la positività della donna che non ha riportato gravi conseguenze dal violento impatto. La conducente del Range Rover ha precedenti per spaccio. Ferita la 18enne che era con lei in auto. I primi esami effettuati nell’ospedale di Oliveto Citra, dove la 31enne è ricoverata. Ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Eboli il maresciallo Volpe che era alla guida della Fiat Grande Punto sulla quale viaggiavano i carabinieri in servizio alla stazione di Campagna.

I funerali dei due carabinieri pugliesi deceduti in un incidente stradale nel Salernitano si celebreranno martedì 9 aprile. Nella cattedrale dedicata a San Lorenzo, a Manfredonia, in provincia di Foggia, alle 10:00 si terranno i funerali del militare 25enne Francesco Pastore. La salma è giunta in serata nella sua città d’origine ed è vegliata nell’Auditorium di Palazzo Celestini in corso Manfredi a Manfredonia.

Martedì 9 aprile i funerali di Francesco Pastore e Francesco Ferraro

Sia nella città foggiana, sia a Montesano Salentino, paese di origine del 27enne appuntato scelto Francesco Ferraro, sarà lutto cittadino. Nella città del leccese lunedì 8 aprile è arrivata la salma di Ferraro: la camera ardente verrà allestita nella sala consiliare del Municipio di Montesano Salentino. I funerali saranno celebrati martedì alle 10:00 nella chiesa Maria Santissima Immacolata.