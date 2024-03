Pullman Flixbus si schianta sull’A1, morto 19enne: conducente negativo ai test alcol e droga

Ha 56 anni ed è di Alatri, in provincia di Frosinone, l’autista che si trovava al volante del bus Flixbus protagonista dell’incidente mortale avvenuto alle 3:00 nella notte tra domenica 24 e lunedì 25 marzo, sull’A1 tra Modena Sud e Valsamoggia, al km 174 Sud. Il mezzo, partito da Milano e diretto a Roma, si è schiantato contro il guardrail.

Incidente A1, il pullman si è schiantato contro il guardrail: morto 19enne congolese, 6 feriti

Il conducente è stato sottoposto ai test dell’alcol e della droga che hanno dato esito negativo. Secondo quanto si è appreso non stava parlando al cellulare che, come da prassi, è stato sequestrato dalla Polizia Stradale per verificare se fosse in uso al momento dell’incidente costato la vita ad un passeggero di 19 anni di origini congolesi.

Tra i sei feriti c’è anche il secondo autista, un uomo di 58 anni di Cassino (Frosinone). Per il difensore dell’autista, l’avvocato Giampiero Vellucci del foro di Frosinone, la verifica della velocità attraverso il cronotachigrafo ha stabilito che il bus non superava i limiti di stabilità per quel tratto di autostrada.

Conducente negativo ai test di alcol e droga, l’autobus era partito da Roma

“Essendo negativi test su droga ed alcool, regolare la velocità di marcia, non escludiamo che alla base dell’incidente possa esserci una causa esterna come la condotta di un altro automobilista oppure il passaggio improvviso di un animale sulla sede stradale” – – ha detto il legale. Delle indagini si occupa la procura di Modena.