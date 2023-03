Casinalbo, trovato morto in casa dalla sorella: il 40enne Alessandro Gozzoli trovato legato a letto

Un gioco erotico finito male è tra le ipotesi della morte di Alessandro Gozzoli, residente a Casinalbo di Formigine e originario di Bazzano (Bologna). Lavorava come consulente del lavoro da cinque anni ed era puntuale e meticoloso nelle sue mansioni.

L’allarme scattato dopo che Alessandro Gozzoli non si era presentato a lavoro a Modena

La mattina di venerdì 10 marzo il 40enne non si è presentato nell’ufficio di Modena ed i colleghi preoccupati hanno iniziato a chiamarlo al cellulare senza ricevere risposta. Vista la situazione è stata allertata la sorella che si è recata con i datori di lavoro nell’abitazione di via Bassa Paolucci, non distante dal centro Casinalbo di Formigine, per capire comprendere cosa fosse accaduto.

Quando sono entrati nell’appartamento, intorno alle 14, si sono trovati di fronte ad una terribile scena: Alessandro Gozzoli esamine sul letto legato con più corde. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 con automedica e ambulanza che non hanno potuto che accertare il decesso, probabilmente risalente a diverse ore prima.

La terribile scoperta della sorella nell’abitazione di Casinalbo: al vaglio telecamere e cellulare

Sul posto anche i medici legali per i rilievi del caso e il pm di turno, in considerazione delle circostanze poco chiare in cui è avvenuto il decesso. Un’amica ha riferito di averlo sentito nel pomeriggio e che non aveva dato nessun segnale di preoccupazione.

Gli inquirenti non escludono l‘omicidio volontario e stanno cercando di acquisire elementi utili dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona ma, probabilmente, dal telefono cellulare della vittima, che sarà analizzato nelle prossime ore, potrebbero emergere indicazioni utili alla risoluzione del giallo di Casinalbo di Formigine.